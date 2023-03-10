https://ria.ru/20230310/naled-1857142073.html
В Челябинской области школьник погиб после падения наледи
В Челябинской области школьник погиб после падения наледи - РИА Новости, 10.03.2023
В Челябинской области школьник погиб после падения наледи
Школьник погиб в пятницу после того, как на него упала наледь со здания физкультурно-оздоровительного комплекса в Нагайбакском районе Челябинской области,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:40
2023-03-10T20:40
2023-03-10T20:40
происшествия
челябинская область
россия
нагайбакский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости. Школьник погиб в пятницу после того, как на него упала наледь со здания физкультурно-оздоровительного комплекса в Нагайбакском районе Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК РФ. По данным пресс-центра прокуратуры региона, предварительно установлено, что 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате полученных травм ребенок скончался. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой района на контроль, уточняется в сообщении. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказано в сообщении. В настоящее время устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта, информирует пресс-центр регионального СУСК. Кроме того, прокуратурой Нагайбакского района организована проверка исполнения законодательства в части принятия руководством учреждения мер, направленных на надлежащее содержание здания. По словам замгубернатора региона Ирины Гехт, необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. "Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить. Искренние соболезнования семье погибшего школьника. Окажем им необходимую помощь", - сообщила она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230309/naled-1856766907.html
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происшествия, челябинская область, россия, нагайбакский район
Происшествия, Челябинская область, Россия, Нагайбакский район
В Челябинской области школьник погиб после падения наледи
СК: в Челябинской области школьник погиб после падения наледи со здания ФОК
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар – РИА Новости.
Школьник погиб в пятницу после того, как на него упала наледь со здания физкультурно-оздоровительного комплекса в Нагайбакском районе Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили
в региональном СУСК РФ.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, предварительно установлено, что 10 марта со здания ФОКа в поселке Фершампенуаз на 12-летнего мальчика упала наледь, в результате полученных травм ребенок скончался. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой района на контроль, уточняется в сообщении.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказано в сообщении.
В настоящее время устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта, информирует пресс-центр регионального СУСК. Кроме того, прокуратурой Нагайбакского района организована проверка исполнения законодательства в части принятия руководством учреждения мер, направленных на надлежащее содержание здания.
По словам замгубернатора региона Ирины Гехт, необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. "Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить. Искренние соболезнования семье погибшего школьника. Окажем им необходимую помощь", - сообщила она в своем Telegram-канале.
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