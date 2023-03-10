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Ефимов: в ОЭЗ построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости
Ефимов: в ОЭЗ построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 10.03.2023
Ефимов: в ОЭЗ построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости
Общая площадь производств на зеленоградских площадках ОЭЗ "Технополис Москва" в ближайшие два года увеличится более чем на 200 тысяч квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:10
2023-03-10T10:10
2023-03-10T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общая площадь производств на зеленоградских площадках ОЭЗ "Технополис Москва" в ближайшие два года увеличится более чем на 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что четыре из пяти площадок столичной ОЭЗ находятся в Зеленограде: "Алабушево", "Ангстрем", "Микрон" и "МИЭТ". Общий объем их промышленных площадей сегодня составляет почти 450 тысяч квадратных метров.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на зеленоградских площадках в настоящее время работает 43 предприятия со статусом резидента ОЭЗ, из которых 29 – в "Алабушево".Он добавил, что в прошлом году на этой площадке ввели в эксплуатацию цех вторичной упаковки лекарств, а также производственные корпуса фармацевтической компании и производителя изделий для термометрии. В 2023 году здесь планируется начать выпуск автомобильных многофункциональных мультимедийных устройств, видеорегистраторов, медицинского оборудования и изделий, лекарственных препаратов, а также электроники.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общая площадь производств на зеленоградских площадках ОЭЗ "Технополис Москва" в ближайшие два года увеличится более чем на 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что четыре из пяти площадок столичной ОЭЗ находятся в Зеленограде
: "Алабушево", "Ангстрем
", "Микрон" и "МИЭТ". Общий объем их промышленных площадей сегодня составляет почти 450 тысяч квадратных метров.
«
"Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тысяч квадратных метров. Больше всего вырастет наиболее активно развивающаяся площадка ОЭЗ - "Алабушево", где сейчас строится более 10 новых предприятий", – отметил заммэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
уточнил, что на зеленоградских площадках в настоящее время работает 43 предприятия со статусом резидента ОЭЗ, из которых 29 – в "Алабушево".
Он добавил, что в прошлом году на этой площадке ввели в эксплуатацию цех вторичной упаковки лекарств, а также производственные корпуса фармацевтической компании и производителя изделий для термометрии. В 2023 году здесь планируется начать выпуск автомобильных многофункциональных мультимедийных устройств, видеорегистраторов, медицинского оборудования и изделий, лекарственных препаратов, а также электроники.