https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов - РИА Новости, 10.03.2023
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов
Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:31
2023-03-10T17:31
2023-03-10T17:42
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев."Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, чтобы помочь Украине достичь решительного превосходства на поле боя", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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франция, в мире, великобритания, украина, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, Франция, В мире, Великобритания, Украина, Риши Сунак
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов
Премьер Сунак заявил, что Британия и Франция договорились обучать украинских морпехов