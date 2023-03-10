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Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 10.03.2023 (обновлено: 17:42 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов - РИА Новости, 10.03.2023
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов
Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:31
2023-03-10T17:42
специальная военная операция на украине
франция
в мире
великобритания
украина
риши сунак
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев."Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, чтобы помочь Украине достичь решительного превосходства на поле боя", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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франция, в мире, великобритания, украина, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, Франция, В мире, Великобритания, Украина, Риши Сунак
Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов

Премьер Сунак заявил, что Британия и Франция договорились обучать украинских морпехов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМорпехи ВСУ
Морпехи ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Морпехи ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев.
"Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, чтобы помочь Украине достичь решительного превосходства на поле боя", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияВ миреВеликобританияУкраинаРиши Сунак
 
 
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