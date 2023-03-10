https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html

Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов

Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов - РИА Новости, 10.03.2023

Великобритания и Франция договорились обучать украинских морпехов

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:31

2023-03-10T17:31

2023-03-10T17:42

специальная военная операция на украине

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риши сунак

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и Франция договорились обучать украинских морских пехотинцев."Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, чтобы помочь Украине достичь решительного превосходства на поле боя", - заявил он на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита. Трансляцию вел телеканал Sky News.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

франция

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франция, в мире, великобритания, украина, риши сунак