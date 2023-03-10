https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается в брифинге... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:05
2023-03-10T21:05
2023-03-10T21:31
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается в брифинге Национального центра управления обороной РФ. "Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", - говорится в брифинге. Отмечается, что в центр за неделю поступило 54 звонка. В МО РФ их связывают с тем, что киевский режим и его западные кураторы пытаются оказать психологическое давление на российское общество путем распространения недостоверной информации. Под воздействием дезинформации, публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали в российском военном ведомстве. "Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию", - отмечается в брифинге.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
Минобороны заявило, что не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается в брифинге Национального центра управления обороной РФ.
"Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", - говорится в брифинге.
Отмечается, что в центр за неделю поступило 54 звонка. В МО РФ их связывают с тем, что киевский режим и его западные кураторы пытаются оказать психологическое давление на российское общество путем распространения недостоверной информации. Под воздействием дезинформации, публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали в российском военном ведомстве.
"Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию", - отмечается в брифинге.
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