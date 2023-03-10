https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html

Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации

Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации - РИА Новости, 10.03.2023

Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации

Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается в брифинге... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:05

2023-03-10T21:05

2023-03-10T21:31

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны России не проводит в данный момент и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, сообщается в брифинге Национального центра управления обороной РФ. "Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", - говорится в брифинге. Отмечается, что в центр за неделю поступило 54 звонка. В МО РФ их связывают с тем, что киевский режим и его западные кураторы пытаются оказать психологическое давление на российское общество путем распространения недостоверной информации. Под воздействием дезинформации, публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали в российском военном ведомстве. "Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на "горячую линию", - отмечается в брифинге.

https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html

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россия, общество, частичная мобилизация в россии