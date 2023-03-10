https://ria.ru/20230310/manturovo-1857001194.html

Главу Мантурово заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей

Главу Мантурово заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 10.03.2023

Главу Мантурово заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей

Глава города Мантурово в Костромской области подозревается в получении взятки в 300 тысяч рублей от местной фирмы за предоставление ей права на снос аварийных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:37

2023-03-10T13:37

2023-03-10T13:37

происшествия

мантурово

россия

костромская область

коррупция

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Глава города Мантурово в Костромской области подозревается в получении взятки в 300 тысяч рублей от местной фирмы за предоставление ей права на снос аварийных объектов, сообщает СУСК России по региону. В отношении главы городского округа Мантурово возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ - получение взятки в крупном размере. "По версии следствия, в январе 2023 года подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, имеющей намерение участвовать в реализации мероприятий по сносу аварийных объектов на территории города Мантурово, выдвинул ее представителю требование о передаче ему в качестве взятки денежных средств в сумме 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Часть средств подозреваемый хотел получить лично, а остальное потребовал перевести на счет одной из муниципальных организаций в качестве добровольного пожертвования, считает следствие. При этом, утверждает следствие, глава муниципалитета пообещал, что с фирмой будет заключен договор, согласно которому она сможет не только сносить аварийные объекты, но и использовать в своих хозяйственных целях демонтированное имущество. "Девятого марта 2023 года подозреваемый лично встретился с представителем фирмы в одном из отелей в городе Костроме, где получил часть от оговоренного размера взятки в сумме 300 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В администрации Костромской области сообщили журналистам, что органы власти оказывают всю необходимую помощь следствию при расследовании уголовного дела. "Должностным лицам, которые идут на реализацию каких бы то ни было коррупционных схем, не место на муниципальной службе. Люди, приходящие на службу, должны понимать уровень ответственности. Убежден, правоохранительные и следственные органы разберутся во всех обстоятельствах данного дела", - цитирует пресс-служба областной администрации губернатора Сергея Ситникова. Главой Мантурово является Игорь Устюжанин. В этой должности он работает с 2021 года, до того был директором местной школы. Городской округ город Мантурово включен в перечень монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов). По данным открытых источников, в Мантурово по состоянию на 2021 года проживали чуть более 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20230310/zhkkh-1856960643.html

https://ria.ru/20230309/chita-1856657306.html

https://ria.ru/20230308/vzyatka-1856577366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мантурово, россия, костромская область, коррупция, следственный комитет россии (ск рф)