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В Москве обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга - РИА Новости, 10.03.2023
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19:08 10.03.2023 (обновлено: 19:17 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/lvenok-1857120934.html
В Москве обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга
В Москве обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга
Специалисты обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга в Москве, у него обнаружена начальная стадия рахита и воспаление внутренних органов,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:08
2023-03-10T19:17
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга в Москве, у него обнаружена начальная стадия рахита и воспаление внутренних органов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении напомнили, что ранее в Москве на улице Герасима Курина водитель каршеринга перевозил, по его словам, "азиатского льва". Документы, подтверждающие происхождение львенка и владение им, у мужчины отсутствовали. Львенка изъяли и передали на временное содержание в Центр реабилитации диких животных. "Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обследовали львенка, спасенного вчера из автомобиля каршеринга… При осмотре специалисты выяснили, что их новый подопечный африканский лев. При визуальном осмотре зафиксировали начальную стадию рахита, выраженное непропорциональное развитие костного скелета", - говорится в сообщении. Кроме того, инструментальные исследования и отбор биоматериалов подтвердили воспалительный процесс внутренних органов и некоторую дисфункцию. Львенка поместили в карантинный блок, где за ним следят специалисты. Ему обеспечили уход, питание и содержание, соответствующие виду. Также в сообщении напомнили, что все виды семейства Кошачьи занесены в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). К тому же, на территории Москвы установлены ограничения по содержанию редких и исчезающих объектов животного мира, занесенных в списки приложений СИТЕС и Красную книгу Российской Федерации.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга

Специалисты обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга в Москве

© Городское хозяйство Москвы/TelegramЛьвенок, спасенный из автомобиля каршеринга на улице Герасима Курина в Москве
Львенок, спасенный из автомобиля каршеринга на улице Герасима Курина в Москве
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Львенок, спасенный из автомобиля каршеринга на улице Герасима Курина в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты обследовали львенка, спасенного из автомобиля каршеринга в Москве, у него обнаружена начальная стадия рахита и воспаление внутренних органов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении напомнили, что ранее в Москве на улице Герасима Курина водитель каршеринга перевозил, по его словам, "азиатского льва". Документы, подтверждающие происхождение львенка и владение им, у мужчины отсутствовали. Львенка изъяли и передали на временное содержание в Центр реабилитации диких животных.
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"Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обследовали львенка, спасенного вчера из автомобиля каршеринга… При осмотре специалисты выяснили, что их новый подопечный африканский лев. При визуальном осмотре зафиксировали начальную стадию рахита, выраженное непропорциональное развитие костного скелета", - говорится в сообщении.
Кроме того, инструментальные исследования и отбор биоматериалов подтвердили воспалительный процесс внутренних органов и некоторую дисфункцию. Львенка поместили в карантинный блок, где за ним следят специалисты. Ему обеспечили уход, питание и содержание, соответствующие виду.
Также в сообщении напомнили, что все виды семейства Кошачьи занесены в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). К тому же, на территории Москвы установлены ограничения по содержанию редких и исчезающих объектов животного мира, занесенных в списки приложений СИТЕС и Красную книгу Российской Федерации.
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