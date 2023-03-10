https://ria.ru/20230310/les-1857129606.html
В Махачкале загорелся Эльтавский лес
В Махачкале загорелся Эльтавский лес - РИА Новости, 10.03.2023
В Махачкале загорелся Эльтавский лес
Пожар произошел в пятницу в Эльтавском лесу, расположенном на территории Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:34
2023-03-10T19:34
2023-03-10T20:42
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу в Эльтавском лесу, расположенном на территории Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. По информации регионального МЧС, в 19.19 ликвидировали открытое горение.Площадь пожара уточняется. В марте 2021 года администрация Махачкалы присвоила Эльтавскому лесу статус особо охраняемой территории местного значения на площади 22 гектаров.
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854695657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Махачкале загорелся Эльтавский лес
В Махачкале в Эльтавском лесу, имеющем статус особо охраняемой территории, произошел пожар