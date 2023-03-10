https://ria.ru/20230310/les-1857129606.html

В Махачкале загорелся Эльтавский лес

В Махачкале загорелся Эльтавский лес - РИА Новости, 10.03.2023

В Махачкале загорелся Эльтавский лес

Пожар произошел в пятницу в Эльтавском лесу, расположенном на территории Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:34

2023-03-10T19:34

2023-03-10T20:42

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу в Эльтавском лесу, расположенном на территории Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. По информации регионального МЧС, в 19.19 ликвидировали открытое горение.Площадь пожара уточняется. В марте 2021 года администрация Махачкалы присвоила Эльтавскому лесу статус особо охраняемой территории местного значения на площади 22 гектаров.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854695657.html

махачкала

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии