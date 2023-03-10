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Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
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14:50 10.03.2023 (обновлено: 15:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/lavrov-1857028235.html
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров
Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:50
2023-03-10T15:07
москва
пекин
безопасность
сергей лавров
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Китай стал подчеркивать принцип о неделимости безопасности применительно к глобальному ландшафту... Я думаю, что это философски абсолютно совпадает с нашим подходом. И, конечно, мы с китайскими друзьями, развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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москва, пекин, безопасность, сергей лавров
Москва, Пекин, Безопасность, Сергей Лавров
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва и Пекин будут стремиться закрепить идею неделимости безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.
"Китай стал подчеркивать принцип о неделимости безопасности применительно к глобальному ландшафту... Я думаю, что это философски абсолютно совпадает с нашим подходом. И, конечно, мы с китайскими друзьями, развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров
Вчера, 15:02
 
МоскваПекинБезопасностьСергей Лавров
 
 
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