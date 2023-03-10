https://ria.ru/20230310/lavrov-1857028235.html

Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров

Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023

Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров

Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:50

2023-03-10T14:50

2023-03-10T15:07

москва

пекин

безопасность

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Китай стал подчеркивать принцип о неделимости безопасности применительно к глобальному ландшафту... Я думаю, что это философски абсолютно совпадает с нашим подходом. И, конечно, мы с китайскими друзьями, развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html

москва

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, пекин, безопасность, сергей лавров