https://ria.ru/20230310/lavrov-1857028235.html
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров
Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:50
2023-03-10T14:50
2023-03-10T15:07
москва
пекин
безопасность
сергей лавров
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва и Пекин, развивая координацию на международной арене, будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Китай стал подчеркивать принцип о неделимости безопасности применительно к глобальному ландшафту... Я думаю, что это философски абсолютно совпадает с нашим подходом. И, конечно, мы с китайскими друзьями, развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пекин, безопасность, сергей лавров
Москва, Пекин, Безопасность, Сергей Лавров
Москва и Пекин хотят закрепить идею неделимости безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва и Пекин будут стремиться закрепить идею неделимости безопасности