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Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым - РИА Новости, 10.03.2023
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Религия
 
21:18 10.03.2023 (обновлено: 22:12 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html
Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым
Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым - РИА Новости, 10.03.2023
Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии украинским СМИ... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:18
2023-03-10T22:12
религия
украина
россия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии украинским СМИ заявил, что требование покинуть покинуть Киево-Печерскую Лавру не имеет под собой юридических обоснований и не может быть выполнено. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта. "Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований", - приводит украинское издание "Страна.ua" комментарий священнослужителя в своем телеграм-канале. Климент также заявил, что нет разъяснений по поводу процедуры передачи культурных ценностей, находящихся в Лавре. "На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - заявил Климент. Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230310/tserkov-1857147433.html
https://ria.ru/20230310/lavra-1857114302.html
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украина, россия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Представитель УПЦ назвал требование покинуть лавру невыполнимым

Представитель УПЦ Климент: требование покинуть лавру незаконно и не может быть выполнено

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии украинским СМИ заявил, что требование покинуть покинуть Киево-Печерскую Лавру не имеет под собой юридических обоснований и не может быть выполнено.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В УПЦ не нашли оснований покидать здания Киево-Печерской лавры
Вчера, 21:13
"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований", - приводит украинское издание "Страна.ua" комментарий священнослужителя в своем телеграм-канале.
Климент также заявил, что нет разъяснений по поводу процедуры передачи культурных ценностей, находящихся в Лавре.
"На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - заявил Климент.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
Вчера, 18:45
 
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