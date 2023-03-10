https://ria.ru/20230310/kupyansk-1856908328.html

В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР

В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023

В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР

В подконтрольном Киеву Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура начали расследование по факту хищения оружия и боеприпасов с передовой и дальнейшей... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:36

2023-03-10T07:36

2023-03-10T07:36

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

андрей марочко

служба безопасности украины

нато

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура начали расследование по факту хищения оружия и боеприпасов с передовой и дальнейшей продажи их иностранным гражданам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Представители прокуратуры, совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях. Установлено, что на протяжении длительного времени некоторыми представителями службы вооружения списывалось большое количество оружия и боеприпасов как утраченных в ходе боевых действий для дальнейшей продажи иностранным гражданам, прибывающим в зону боевых действия под видом волонтеров", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства подчеркивает, что продавалось не только стрелковое вооружение, но и гранатометы, поставленные странами НАТО, и даже ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).

https://ria.ru/20230309/marinka-1856784040.html

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киев, луганская народная республика, андрей марочко, служба безопасности украины, нато