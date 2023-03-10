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В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kupyansk-1856908328.html
В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР
В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2023
В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР
В подконтрольном Киеву Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура начали расследование по факту хищения оружия и боеприпасов с передовой и дальнейшей... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:36
2023-03-10T07:36
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
андрей марочко
служба безопасности украины
нато
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура начали расследование по факту хищения оружия и боеприпасов с передовой и дальнейшей продажи их иностранным гражданам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Представители прокуратуры, совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях. Установлено, что на протяжении длительного времени некоторыми представителями службы вооружения списывалось большое количество оружия и боеприпасов как утраченных в ходе боевых действий для дальнейшей продажи иностранным гражданам, прибывающим в зону боевых действия под видом волонтеров", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства подчеркивает, что продавалось не только стрелковое вооружение, но и гранатометы, поставленные странами НАТО, и даже ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).
https://ria.ru/20230309/marinka-1856784040.html
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киев, луганская народная республика, андрей марочко, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, НАТО
В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР в отставке Марочко: в Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура начали расследование по факту хищения оружия и боеприпасов с передовой и дальнейшей продажи их иностранным гражданам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Представители прокуратуры, совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях. Установлено, что на протяжении длительного времени некоторыми представителями службы вооружения списывалось большое количество оружия и боеприпасов как утраченных в ходе боевых действий для дальнейшей продажи иностранным гражданам, прибывающим в зону боевых действия под видом волонтеров", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Собеседник агентства подчеркивает, что продавалось не только стрелковое вооружение, но и гранатометы, поставленные странами НАТО, и даже ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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