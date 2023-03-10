https://ria.ru/20230310/krolikovodstvo-1857019322.html
Рост кролиководства в 2022 году в Липецкой области составил 6%
Рост кролиководства в 2022 году в Липецкой области составил 6% - РИА Новости, 10.03.2023
Рост кролиководства в 2022 году в Липецкой области составил 6%
Производство продукции кролиководства в 2022 году в Липецкой области выросло на 6% и составило 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе, при том, что... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:23
2023-03-10T14:23
2023-03-10T14:45
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Производство продукции кролиководства в 2022 году в Липецкой области выросло на 6% и составило 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе, при том, что среднероссийский показатель роста составляет 4%, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, значительный производственный рост в этом сегменте животноводства произошел благодаря предприятию, работающему в Хлевенском районе области. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Центральном Черноземье. В прошлом году кролиководческий комплекс значительно увеличил поголовье и произвёл 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе. В настоящее время предприятие выпускает более 30 видов продукции."В Хлевенском районе успешно реализуются инвестпроекты, важные как для муниципалитета, так и для региона в целом. Развиваются предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность, создаются рабочие места. Всё это сегодня крайне важно и должно быть на особом контроле", – отметил Артамонов.Глав региона также сообщил, что помимо кролиководческого предприятия в Хлевенском районе запустили первую очередь станции искусственного осеменения животных. Артамонов отметил, что она построена по новейшим методикам и работает с повышенными требованиями к соблюдению правил биобезопасности. Кроме этого, реконструирован фермерский животноводческий комплекс под выращивание родительского стада бройлерной птицы. В этом году начнут возводить ещё два птичника. Планируется строительство репродуктора для производства инкубаторного яйца. Предполагаемый объём инвестиций составит 960 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Производство продукции кролиководства в 2022 году в Липецкой области выросло на 6% и составило 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе, при том, что среднероссийский показатель роста составляет 4%, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, значительный производственный рост в этом сегменте животноводства произошел благодаря предприятию, работающему в Хлевенском районе области. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Центральном Черноземье. В прошлом году кролиководческий комплекс значительно увеличил поголовье и произвёл 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе. В настоящее время предприятие выпускает более 30 видов продукции.
"В Хлевенском районе успешно реализуются инвестпроекты, важные как для муниципалитета, так и для региона в целом. Развиваются предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность, создаются рабочие места. Всё это сегодня крайне важно и должно быть на особом контроле", – отметил Артамонов
.
Глав региона также сообщил, что помимо кролиководческого предприятия в Хлевенском районе запустили первую очередь станции искусственного осеменения животных. Артамонов отметил, что она построена по новейшим методикам и работает с повышенными требованиями к соблюдению правил биобезопасности. Кроме этого, реконструирован фермерский животноводческий комплекс под выращивание родительского стада бройлерной птицы. В этом году начнут возводить ещё два птичника. Планируется строительство репродуктора для производства инкубаторного яйца. Предполагаемый объём инвестиций составит 960 миллионов рублей.
В Липецкой области увеличили производство консервированных овощей