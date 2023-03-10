https://ria.ru/20230310/koyki-1857079424.html

В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом

В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом - РИА Новости, 10.03.2023

В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом

Еще 60 коек развернут в Московской области для детей с паллиативным статусом в апреле, всего таких детей в Подмосковье 583, сообщила замминистра здравоохранения РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:12

2023-03-10T17:12

2023-03-10T17:22

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще 60 коек развернут в Московской области для детей с паллиативным статусом в апреле, всего таких детей в Подмосковье 583, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина. "На сегодня в регистре паллиативной медицинской помощи Московской области состоят 583 ребенка… и у нас уже сейчас на стадии реорганизации присоединение Коломенского дома ребенка к Московскому областному хоспису для детей, где в апреле месяце развернутся еще 60 коек для детей с паллиативным статусом… и общий коечный фонд у нас составит 121", - сказала Зинатулина в ходе пленарного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области". Зинатулина отметила, что по нормативам на количество прикрепленного населения Подмосковья необходимо 158 коек. В число коек входят также места для детей сирот и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уточнила она. Замминистра поделилась, что ежегодно в среднем в регионе признаются паллиативными 105 детей. По данным Зинатулиной, в настоящее время помощь оказывается как на амбулаторном этапе, так и в стационаре на 61 койке в пяти медучреждениях. В 2022 году 242 ребенка в Московской области получили данную помощь, уточнила она.

https://ria.ru/20230131/deti-1848718505.html

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Алёна Пава

московская областная дума, московская область (подмосковье), здоровье - общество