https://ria.ru/20230310/koyki-1857079424.html
В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом
В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом - РИА Новости, 10.03.2023
В Подмосковье развернут еще 60 коек для детей с паллиативным статусом
Еще 60 коек развернут в Московской области для детей с паллиативным статусом в апреле, всего таких детей в Подмосковье 583, сообщила замминистра здравоохранения РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:12
2023-03-10T17:12
2023-03-10T17:22
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_054c2e00a24b53d8db0b4986287f0c07.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще 60 коек развернут в Московской области для детей с паллиативным статусом в апреле, всего таких детей в Подмосковье 583, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина. "На сегодня в регистре паллиативной медицинской помощи Московской области состоят 583 ребенка… и у нас уже сейчас на стадии реорганизации присоединение Коломенского дома ребенка к Московскому областному хоспису для детей, где в апреле месяце развернутся еще 60 коек для детей с паллиативным статусом… и общий коечный фонд у нас составит 121", - сказала Зинатулина в ходе пленарного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области". Зинатулина отметила, что по нормативам на количество прикрепленного населения Подмосковья необходимо 158 коек. В число коек входят также места для детей сирот и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уточнила она. Замминистра поделилась, что ежегодно в среднем в регионе признаются паллиативными 105 детей. По данным Зинатулиной, в настоящее время помощь оказывается как на амбулаторном этапе, так и в стационаре на 61 койке в пяти медучреждениях. В 2022 году 242 ребенка в Московской области получили данную помощь, уточнила она.
https://ria.ru/20230131/deti-1848718505.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_cc0d8344f5f8e4167f4bf92eaee549bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще 60 коек развернут в Московской области для детей с паллиативным статусом в апреле, всего таких детей в Подмосковье 583, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина.
"На сегодня в регистре паллиативной медицинской помощи Московской области состоят 583 ребенка… и у нас уже сейчас на стадии реорганизации присоединение Коломенского дома ребенка к Московскому областному хоспису для детей, где в апреле месяце развернутся еще 60 коек для детей с паллиативным статусом… и общий коечный фонд у нас составит 121", - сказала Зинатулина в ходе пленарного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы
на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области".
Зинатулина отметила, что по нормативам на количество прикрепленного населения Подмосковья необходимо 158 коек. В число коек входят также места для детей сирот и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уточнила она. Замминистра поделилась, что ежегодно в среднем в регионе признаются паллиативными 105 детей. По данным Зинатулиной, в настоящее время помощь оказывается как на амбулаторном этапе, так и в стационаре на 61 койке в пяти медучреждениях. В 2022 году 242 ребенка в Московской области получили данную помощь, уточнила она.
Порядка 54 тысяч детей обратились по детскому телефону доверия в МО