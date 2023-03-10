https://ria.ru/20230310/kosovo-1857064170.html

Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования

Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования - РИА Новости, 10.03.2023

Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:43

2023-03-10T16:43

2023-03-10T16:43

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косово

сербия

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мирослав лайчак

альбин курти

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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак накануне выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами документа по урегулированию в Косово. В четверг он провел в Приштине встречи с косовским "президентом" Вьосой Османи и премьером самопровозглашенной республики. Обсуждался будущий документ - план осуществления европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. В Белграде Лайчака ожидают 13-14 марта. "Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - передает Радио и телевидение Косово со ссылкой на кабинет премьера. Сам Курти в своем аккаунте в Twitter написал, что подтвердил на встрече с Лайчаком конструктивный подход к будущему аннексу (приложению) к плану ЕС по соглашению с Белградом и высказал уверенность, что "ЕС может поспособствовать тому, чтобы сделать 18 марта успешным днем для демократии в Европе и безопасности региона". Сербский президент заявил в телеэфире в ночь на пятницу, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство Косово в ООН и не признает его независимость. Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Как ранее заявлял Вучич, в Брюсселе ждут от него и Курти значимого прогресса в диалоге к заседанию Европейского совета 23-24 марта. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html

https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html

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Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, белград (город), мирослав лайчак, альбин курти, александр вучич, оон, евросоюз