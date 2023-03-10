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Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования - РИА Новости, 10.03.2023
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16:43 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kosovo-1857064170.html
Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования
Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования - РИА Новости, 10.03.2023
Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:43
2023-03-10T16:43
в мире
косово
сербия
белград (город)
мирослав лайчак
альбин курти
александр вучич
оон
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БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак накануне выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами документа по урегулированию в Косово. В четверг он провел в Приштине встречи с косовским "президентом" Вьосой Османи и премьером самопровозглашенной республики. Обсуждался будущий документ - план осуществления европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. В Белграде Лайчака ожидают 13-14 марта. "Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - передает Радио и телевидение Косово со ссылкой на кабинет премьера. Сам Курти в своем аккаунте в Twitter написал, что подтвердил на встрече с Лайчаком конструктивный подход к будущему аннексу (приложению) к плану ЕС по соглашению с Белградом и высказал уверенность, что "ЕС может поспособствовать тому, чтобы сделать 18 марта успешным днем для демократии в Европе и безопасности региона". Сербский президент заявил в телеэфире в ночь на пятницу, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство Косово в ООН и не признает его независимость. Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Как ранее заявлял Вучич, в Брюсселе ждут от него и Курти значимого прогресса в диалоге к заседанию Европейского совета 23-24 марта. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html
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в мире, косово, сербия, белград (город), мирослав лайчак, альбин курти, александр вучич, оон, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Мирослав Лайчак, Альбин Курти, Александр Вучич, ООН, Евросоюз
Премьер Косово готов к переговорам с Вучичем по плану урегулирования

Премьер Курти готов утвердить с Вучичем реализацию плана Запада по Косово

© AFP 2023 / Georg HochmuthПремьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / Georg Hochmuth
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии Александром Вучичем утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.
Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак накануне выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами документа по урегулированию в Косово. В четверг он провел в Приштине встречи с косовским "президентом" Вьосой Османи и премьером самопровозглашенной республики. Обсуждался будущий документ - план осуществления европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. В Белграде Лайчака ожидают 13-14 марта.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Сербия не подпишет капитуляцию в вопросе независимости Косово, заявил Вучич
Вчера, 00:14
"Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - передает Радио и телевидение Косово со ссылкой на кабинет премьера.
Сам Курти в своем аккаунте в Twitter написал, что подтвердил на встрече с Лайчаком конструктивный подход к будущему аннексу (приложению) к плану ЕС по соглашению с Белградом и высказал уверенность, что "ЕС может поспособствовать тому, чтобы сделать 18 марта успешным днем для демократии в Европе и безопасности региона".
Сербский президент заявил в телеэфире в ночь на пятницу, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство Косово в ООН и не признает его независимость. Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Как ранее заявлял Вучич, в Брюсселе ждут от него и Курти значимого прогресса в диалоге к заседанию Европейского совета 23-24 марта.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Культурном центре президентского дворца в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
3 марта, 10:40
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Мирослав ЛайчакАльбин КуртиАлександр ВучичООНЕвросоюз
 
 
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