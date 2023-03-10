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Сенатор США призвал Си Цзиньпина признать роль в распространении COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023
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22:44 10.03.2023 (обновлено: 22:47 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857155642.html
Сенатор США призвал Си Цзиньпина признать роль в распространении COVID-19
Сенатор США призвал Си Цзиньпина признать роль в распространении COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023
Сенатор США призвал Си Цзиньпина признать роль в распространении COVID-19
Американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:44
2023-03-10T22:47
в мире
китай
миссури
си цзиньпин
джош хоули
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В послании Хоули оповестил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, который обязывает администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19. "Законопроект скоро станет законом, если только вы не сможете убедить президента (США Джо) Байдена наложить не него вето. Время вышло. Расскажите правду о своей роли в распространении COVID по миру", - написал республиканец из штата Миссури. Хоули утверждает, что ему писало китайское посольство в США с призывом отозвать законопроект, в котором сенатор предлагает в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием. "Я знаю, что вас очень интересовал этот законопроект. Ваши собственные коммунистические чиновники писали в мой офис, требуя, чтобы мы его отозвали в своем обычном дидактическом и идиотском стиле", - написал Хоули Си Цзиньпину.
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в мире, китай, миссури, си цзиньпин, джош хоули, сша, распространение коронавируса, коронавирус covid-19
В мире, Китай, Миссури, Си Цзиньпин, Джош Хоули, США, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
Сенатор США призвал Си Цзиньпина признать роль в распространении COVID-19

Сенатор США Хоули призвал Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавируса

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди в масках в Пекине
Люди в масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди в масках в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции.
В послании Хоули оповестил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, который обязывает администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19.
"Законопроект скоро станет законом, если только вы не сможете убедить президента (США Джо) Байдена наложить не него вето. Время вышло. Расскажите правду о своей роли в распространении COVID по миру", - написал республиканец из штата Миссури.
Хоули утверждает, что ему писало китайское посольство в США с призывом отозвать законопроект, в котором сенатор предлагает в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием.
"Я знаю, что вас очень интересовал этот законопроект. Ваши собственные коммунистические чиновники писали в мой офис, требуя, чтобы мы его отозвали в своем обычном дидактическом и идиотском стиле", - написал Хоули Си Цзиньпину.
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В миреКитайМиссуриСи ЦзиньпинДжош ХоулиСШАРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
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