Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса
Палата представителей потребовала от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.
На минувшей неделе этот документ одобрил сенат, теперь его направят на подпись главе государства.
В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.
До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке вируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило свои выводы в Белый дом и конгресс. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что сейчас не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.
Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В январе 2020-го в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта того же года ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Прошлой весной международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали крайне маловероятной. Среди других версий — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.