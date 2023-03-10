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Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023
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18:30 10.03.2023 (обновлено: 20:38 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857109584.html
Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса
Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023
Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:30
2023-03-10T20:38
сша
в мире
ухань
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фбр
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.На минувшей неделе этот документ одобрил сенат, теперь его направят на подпись главе государства.В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке вируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило свои выводы в Белый дом и конгресс. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что сейчас не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Прошлой весной международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали крайне маловероятной. Среди других версий — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html
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сша, в мире, ухань, джо байден, фбр, распространение коронавируса, кристофер рэй, джейк салливан, воз
США, В мире, Ухань, Джо Байден, ФБР, Распространение коронавируса, Кристофер Рэй, Джейк Салливан, ВОЗ
Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса

Палата представителей потребовала от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.
На минувшей неделе этот документ одобрил сенат, теперь его направят на подпись главе государства.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
3 марта, 18:04
В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.
До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке вируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило свои выводы в Белый дом и конгресс. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что сейчас не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.

Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В январе 2020-го в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта того же года ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Прошлой весной международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали крайне маловероятной. Среди других версий — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
Анализ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
В России обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
12 января, 09:06
 
СШАВ миреУханьДжо БайденФБРРаспространение коронавирусаКристофер РэйДжейк СалливанВОЗ
 
 
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