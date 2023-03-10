https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857109584.html

Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса

Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 10.03.2023

Конгресс потребовал от Байдена раскрыть данные о происхождении коронавируса

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:30

2023-03-10T18:30

2023-03-10T20:38

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.На минувшей неделе этот документ одобрил сенат, теперь его направят на подпись главе государства.В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке вируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило свои выводы в Белый дом и конгресс. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что сейчас не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Прошлой весной международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали крайне маловероятной. Среди других версий — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844290445.html

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сша, в мире, ухань, джо байден, фбр, распространение коронавируса, кристофер рэй, джейк салливан, воз