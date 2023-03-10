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В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023
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11:05 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/koronavirus-1856944890.html
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19
Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:05
2023-03-10T11:05
здоровье - общество
общество
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 643 человека, на 150,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 663 человека, или на 17% больше в сравнении с 9 марта 2023 года. Выявлено 10 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
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В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 10 311 новых случаев COVID-19, умерли 44 человека

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 643 человека, на 150,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
"Выздоровело за сутки 14 663 человека, или на 17% больше в сравнении с 9 марта 2023 года. Выявлено 10 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
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