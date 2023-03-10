https://ria.ru/20230310/koronavirus-1856944890.html
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19
Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:05
2023-03-10T11:05
2023-03-10T11:05
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 643 человека, на 150,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 663 человека, или на 17% больше в сравнении с 9 марта 2023 года. Выявлено 10 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Здоровье - Общество, Общество, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 10 311 новых случаев COVID-19, умерли 44 человека