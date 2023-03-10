https://ria.ru/20230310/koronavirus-1856944890.html

В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1643 пациента с COVID-19

Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:05

2023-03-10T11:05

2023-03-10T11:05

здоровье - общество

общество

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 643 человека, на 150,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 663 человека, или на 17% больше в сравнении с 9 марта 2023 года. Выявлено 10 311 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19