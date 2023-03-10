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Пензенская область получила 15 передвижных медицинских комплексов

Пензенская область получила 15 передвижных медицинских комплексов - РИА Новости, 10.03.2023

Пензенская область получила 15 передвижных медицинских комплексов

Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 15 передвижных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медпомощи жителям отдаленных сел РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

пензенская область

пензенская область

россия

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 10 мар - РИА Новости. Учреждения здравоохранения Пензенской области получили 15 передвижных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медпомощи жителям отдаленных сел региона, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Машины, прежде всего, рассчитаны на то, чтобы ездить по дальним населенным пунктам, где живет, в основном, пожилое население. Нам непросто было решить вопрос о поставке этих комплексов в Пензенскую область, но в министерстве здравоохранения РФ пошли навстречу, и мы получили одну из самых больших партий такого оборудования. По факту это ФАП на колесах, где есть все необходимое, чтобы в отдаленном населенном пункте провести необходимую диагностику и оказать медицинскую помощь. Планируем и в следующем году продолжать этот проект, поскольку он обеспечивает, прежде всего, доступность медицинской помощи для людей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Уточняется, что 14 приобретенных на средства федерального бюджета автомобилей оснащены необходимой современной техникой, предназначенной для работы мобильных медицинских бригад, в частности, в них есть электрокардиографы, аппараты для измерения артериального давления, анализаторы уровня глюкозы и гемоглобина крови, а также пульсоксиметры и спирометры. Еще один передвижной комплекс позволяет проводить профилактические медосмотры, в нем дополнительно установлены флюорограф, экспресс-анализатор уровня холестерина и тонометр для измерения внутриглазного давления. По словам Мельниченко, в настоящее время в области уже работают шесть подобных передвижных медицинских комплексов. Он отметил, что проект дальнейшего оснащения первичного звена системы здравоохранения планируется продолжать, в этом году намечена очередная поставка в область машин скорой помощи, будут закупаться машины для мобильной работы врачей. "То есть техническую комплектацию региональной системы здравоохранения мы продолжим. Это плюс к тем ФАПам и врачебным амбулаториям, которые устанавливаются в малых населенных пунктах", - пояснил глава региона. Мельниченко в своем телеграм-канале уточнил, что с помощью передвижных медицинских комплексов в 2022 году в регионе прошли обследование более 150 тысяч сельских жителей.

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пензенская область, россия, олег мельниченко