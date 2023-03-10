https://ria.ru/20230310/kiberbezopasnost-1856912244.html

В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России

В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России - РИА Новости, 10.03.2023

В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала отсутствие серьезных атак... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:32

2023-03-10T08:32

2023-03-10T08:32

технологии

россия

сша

хьюстон

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ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала отсутствие серьезных атак против американской инфраструктуры со стороны России. "Мы не видели значительных атак на нашу инфраструктуру", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, говоря о возможных кибератаках со стороны России. Вместе с тем, оценивая угрозу со стороны Москвы, глава CISA сравнила РФ с "ураганом". Однако, по мнению Истерли, отсутствие значимых атак якобы связано с тем, что в России могли рассматривать возможные кибератаки по критической инфраструктуре США в качестве повода к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном. "Так что я думаю, было принято хорошее решение воздержаться", - заключила она. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

https://ria.ru/20230210/antonov-1851002327.html

россия

сша

хьюстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сша, хьюстон