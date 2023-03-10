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В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России - РИА Новости, 10.03.2023
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08:32 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kiberbezopasnost-1856912244.html
В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России
В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России - РИА Новости, 10.03.2023
В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России
Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала отсутствие серьезных атак... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:32
2023-03-10T08:32
технологии
россия
сша
хьюстон
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ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала отсутствие серьезных атак против американской инфраструктуры со стороны России. "Мы не видели значительных атак на нашу инфраструктуру", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, говоря о возможных кибератаках со стороны России. Вместе с тем, оценивая угрозу со стороны Москвы, глава CISA сравнила РФ с "ураганом". Однако, по мнению Истерли, отсутствие значимых атак якобы связано с тем, что в России могли рассматривать возможные кибератаки по критической инфраструктуре США в качестве повода к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном. "Так что я думаю, было принято хорошее решение воздержаться", - заключила она. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html
https://ria.ru/20230210/antonov-1851002327.html
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технологии, россия, сша, хьюстон
Технологии, Россия, США, Хьюстон
В Вашингтоне признали отсутствие значимых кибератак со стороны России

В агентстве кибербезопасности США признали отсутствие значимых кибератак со стороны России

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала отсутствие серьезных атак против американской инфраструктуры со стороны России.
"Мы не видели значительных атак на нашу инфраструктуру", - заявила она на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, говоря о возможных кибератаках со стороны России.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Вместе с тем, оценивая угрозу со стороны Москвы, глава CISA сравнила РФ с "ураганом". Однако, по мнению Истерли, отсутствие значимых атак якобы связано с тем, что в России могли рассматривать возможные кибератаки по критической инфраструктуре США в качестве повода к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
"Так что я думаю, было принято хорошее решение воздержаться", - заключила она.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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