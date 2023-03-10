https://ria.ru/20230310/italiya-1856894647.html

В центральной части Италии произошли новые землетрясения

В центральной части Италии произошли новые землетрясения - РИА Новости, 10.03.2023

В центральной части Италии произошли новые землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T01:03

2023-03-10T01:03

2023-03-10T01:03

италия

перуджа

марке

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РИМ, 10 мар - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Магнитуда первого землетрясения составила 4,4. Колебания почвы ощущались в соседних регионах Марке и Тоскана. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Служба пожарной охраны заявила, что от граждан поступили сообщения о небольших повреждениях, таких как потрескавшаяся штукатурка и упавшая черепица. Как сообщила газета la Repubblica, мэрии Перуджи и Ассизи в целях предосторожности распорядились о закрытии школ в пятницу и субботу. За это время планируется осмотреть здания на предмет повреждений. Аналогичные меры приняты для университетов области Умбрия. Власти городка Умбертиде разместили палатки, где могут остаться на ночь горожане, которые опасаются возвращаться домой.

https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856694235.html

италия

перуджа

марке

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италия, перуджа, марке, в мире