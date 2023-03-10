Рейтинг@Mail.ru
В центральной части Италии произошли новые землетрясения - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/italiya-1856894647.html
В центральной части Италии произошли новые землетрясения
В центральной части Италии произошли новые землетрясения - РИА Новости, 10.03.2023
В центральной части Италии произошли новые землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T01:03
2023-03-10T01:03
италия
перуджа
марке
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
РИМ, 10 мар - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Магнитуда первого землетрясения составила 4,4. Колебания почвы ощущались в соседних регионах Марке и Тоскана. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Служба пожарной охраны заявила, что от граждан поступили сообщения о небольших повреждениях, таких как потрескавшаяся штукатурка и упавшая черепица. Как сообщила газета la Repubblica, мэрии Перуджи и Ассизи в целях предосторожности распорядились о закрытии школ в пятницу и субботу. За это время планируется осмотреть здания на предмет повреждений. Аналогичные меры приняты для университетов области Умбрия. Власти городка Умбертиде разместили палатки, где могут остаться на ночь горожане, которые опасаются возвращаться домой.
https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856694235.html
италия
перуджа
марке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, перуджа, марке, в мире
Италия, Перуджа, Марке, В мире
В центральной части Италии произошли новые землетрясения

В Италии в районе Перуджи произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 мар - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в четверг вечером в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Магнитуда первого землетрясения составила 4,4. Колебания почвы ощущались в соседних регионах Марке и Тоскана. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Служба пожарной охраны заявила, что от граждан поступили сообщения о небольших повреждениях, таких как потрескавшаяся штукатурка и упавшая черепица.
Как сообщила газета la Repubblica, мэрии Перуджи и Ассизи в целях предосторожности распорядились о закрытии школ в пятницу и субботу. За это время планируется осмотреть здания на предмет повреждений. Аналогичные меры приняты для университетов области Умбрия.
Власти городка Умбертиде разместили палатки, где могут остаться на ночь горожане, которые опасаются возвращаться домой.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
Вчера, 10:58
 
ИталияПеруджаМаркеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала