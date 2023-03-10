https://ria.ru/20230310/invalidy-1857132492.html

Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные

Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные - РИА Новости, 10.03.2023

Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные

Родители с детьми с инвалидностью смогут "накапливать" дополнительные выходные, порядок "накполения" подготовлен Минтрудом России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:51

2023-03-10T19:51

2023-03-10T19:51

общество

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Родители с детьми с инвалидностью смогут "накапливать" дополнительные выходные, порядок "накполения" подготовлен Минтрудом России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "С 1 сентября 2023 года у родителей детей с инвалидностью появится возможность "накапливать" дополнительные оплачиваемые выходные дни. Неиспользованные дополнительные дни, предназначенные для ухода за ребенком с инвалидностью, можно будет объединять и использовать до 24 дней подряд в течение календарного года", — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что обновленный порядок предоставления таких выходных размещен на общественное обсуждение. Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд. "То есть, семья может комбинировать: например, в течение 6 месяцев брать по 4 дня ежемесячно, а за 6 месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребенком. Оформляется такой единовременный "отпуск" по аналогии с обычным", – пояснил министр. Проектом устанавливается порядок использования дополнительных выходных дней, уточнили в министерстве. Для того, чтобы взять "накопленные" выходные, работник должен подать заявление не позднее чем за две недели, согласовав с работодателем график.

https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)