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Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные - РИА Новости, 10.03.2023
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19:51 10.03.2023
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Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные
Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные - РИА Новости, 10.03.2023
Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные
Родители с детьми с инвалидностью смогут "накапливать" дополнительные выходные, порядок "накполения" подготовлен Минтрудом России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:51
2023-03-10T19:51
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Родители с детьми с инвалидностью смогут "накапливать" дополнительные выходные, порядок "накполения" подготовлен Минтрудом России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "С 1 сентября 2023 года у родителей детей с инвалидностью появится возможность "накапливать" дополнительные оплачиваемые выходные дни. Неиспользованные дополнительные дни, предназначенные для ухода за ребенком с инвалидностью, можно будет объединять и использовать до 24 дней подряд в течение календарного года", — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что обновленный порядок предоставления таких выходных размещен на общественное обсуждение. Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд. "То есть, семья может комбинировать: например, в течение 6 месяцев брать по 4 дня ежемесячно, а за 6 месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребенком. Оформляется такой единовременный "отпуск" по аналогии с обычным", – пояснил министр. Проектом устанавливается порядок использования дополнительных выходных дней, уточнили в министерстве. Для того, чтобы взять "накопленные" выходные, работник должен подать заявление не позднее чем за две недели, согласовав с работодателем график.
https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Родители детей-инвалидов смогут "накапливать" дополнительные выходные

Минтруд представил порядок накопления выходных для родителей детей-инвалидов

© iStock.com / SbytovaMNРебенок в инвалидном кресле
Ребенок в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© iStock.com / SbytovaMN
Ребенок в инвалидном кресле . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Родители с детьми с инвалидностью смогут "накапливать" дополнительные выходные, порядок "накполения" подготовлен Минтрудом России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"С 1 сентября 2023 года у родителей детей с инвалидностью появится возможность "накапливать" дополнительные оплачиваемые выходные дни. Неиспользованные дополнительные дни, предназначенные для ухода за ребенком с инвалидностью, можно будет объединять и использовать до 24 дней подряд в течение календарного года", — говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что обновленный порядок предоставления таких выходных размещен на общественное обсуждение.
Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд.
"То есть, семья может комбинировать: например, в течение 6 месяцев брать по 4 дня ежемесячно, а за 6 месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребенком. Оформляется такой единовременный "отпуск" по аналогии с обычным", – пояснил министр.
Проектом устанавливается порядок использования дополнительных выходных дней, уточнили в министерстве. Для того, чтобы взять "накопленные" выходные, работник должен подать заявление не позднее чем за две недели, согласовав с работодателем график.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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