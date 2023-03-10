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Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2023
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18:40 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/inoagenty-1857112637.html
Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах
Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2023
Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:40
2023-03-10T18:40
в мире
грузия
тбилиси
сша
джейк салливан
джон кирби
саломе зурабишвили
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, Салливан ясно дал понять президенту Грузии, что Вашингтон "продолжат работать" с Тбилиси для поддержки демократического будущего страны и продвижения реформ. "Мы рады тому, что законопроект был отозван", - сказал Кирби. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
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в мире, грузия, тбилиси, сша, джейк салливан, джон кирби, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Джейк Салливан, Джон Кирби, Саломе Зурабишвили
Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах

Советник президента США Салливан обсудил с главой Грузии Зурабишвили закон об иноагентах

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Салливан встретился этим утром с президентом Грузии. У них была возможность обсудить последние события, в том числе протесты против спорного законопроекта", - сказал Кирби журналистам.
По его словам, Салливан ясно дал понять президенту Грузии, что Вашингтон "продолжат работать" с Тбилиси для поддержки демократического будущего страны и продвижения реформ. "Мы рады тому, что законопроект был отозван", - сказал Кирби.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
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В миреГрузияТбилисиСШАДжейк СалливанДжон КирбиСаломе Зурабишвили
 
 
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