https://ria.ru/20230310/inoagenty-1857112637.html

Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах

Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2023

Советник президента США обсудил с главой Грузии закон об иноагентах

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:40

2023-03-10T18:40

2023-03-10T18:40

в мире

грузия

тбилиси

сша

джейк салливан

джон кирби

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2e7e4d9bffedd63fd1267d4687119ec.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, Салливан ясно дал понять президенту Грузии, что Вашингтон "продолжат работать" с Тбилиси для поддержки демократического будущего страны и продвижения реформ. "Мы рады тому, что законопроект был отозван", - сказал Кирби. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html

грузия

тбилиси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, сша, джейк салливан, джон кирби, саломе зурабишвили