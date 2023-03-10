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Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов - РИА Новости, 10.03.2023
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19:19 10.03.2023 (обновлено: 19:50 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/inflyatsiya-1857124958.html
Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов
Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов - РИА Новости, 10.03.2023
Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов
Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже десяти процентов впервые за 12 месяцев, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:19
2023-03-10T19:50
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже десяти процентов впервые за 12 месяцев, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Последний раз инфляция ниже 10% регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15%, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42%, после чего продолжился и достиг пика в апреле. "На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении", - отмечается в обзоре министерства. Как указано в документе, за неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%). "В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10%) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - добавили в Минэкономразвития.
https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов

Минэкономразвития: годовая инфляция в России опустилась ниже 10% впервые за 12 месяцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже десяти процентов впервые за 12 месяцев, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Последний раз инфляция ниже 10% регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15%, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42%, после чего продолжился и достиг пика в апреле.
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"На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении", - отмечается в обзоре министерства.
Как указано в документе, за неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%).
"В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10%) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - добавили в Минэкономразвития.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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