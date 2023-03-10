https://ria.ru/20230310/inflyatsiya-1857124958.html

Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов

Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов - РИА Новости, 10.03.2023

Годовая инфляция в России опустилась ниже десяти процентов

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже десяти процентов впервые за 12 месяцев, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:19

2023-03-10T19:19

2023-03-10T19:50

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже десяти процентов впервые за 12 месяцев, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Последний раз инфляция ниже 10% регистрировалась в России по данным на конец февраля прошлого года и была на уровне 9,15%, при этом уже на 4 марта 2022 года рост цен ускорился до 10,42%, после чего продолжился и достиг пика в апреле. "На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении", - отмечается в обзоре министерства. Как указано в документе, за неделе с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%). "В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10%) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - добавили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)