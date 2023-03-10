https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857017925.html

В МИД рассказали, какая страна отвечает за подрыв "Северных потоков"

В МИД рассказали, какая страна отвечает за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 10.03.2023

В МИД рассказали, какая страна отвечает за подрыв "Северных потоков"

Для России очевидно, что ответственность за подрыв "Северных потоков" лежит на США, утечки в СМИ - попытка пустить следствие по ложному следу, заявил замглавы... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:21

2023-03-10T14:21

2023-03-10T14:21

в мире

россия

сергей рябков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

сша

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Для России очевидно, что ответственность за подрыв "Северных потоков" лежит на США, утечки в СМИ - попытка пустить следствие по ложному следу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Последние дни мы видели недостойную пиар-кампанию после взбросов, я думаю, из правительственных кругов США, прежде всего, с целью представить альтернативную версию тому, что, по-моему, очевидно для всех - это дешевая попытка пустить международное общественное мнение по ложному следу... Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ООН выработать мандат для независимого расследования всех обстоятельств, связанных с произошедшим", - сказал Рябков в интервью RT Arabic. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей рябков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша