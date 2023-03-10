Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 10.03.2023 (обновлено: 15:30 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 10.03.2023
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"
Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:54
2023-03-10T15:30
в мире
россия
авария на "северных потоках"
сергей лавров
германия
сша
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_daf6e864132e60ca707bc419e606feff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По его словам, публикациями о причастности к подрыву трубопроводов украинского олигарха западные СМИ сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева."Если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе, — ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина? Украинский след? Они взорвали "Северный поток" из-за которого, как заявила (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, не только из-за "Северного потока", но проблем с сырьем, за энергетику ЕС стал платить больше", — уточнил Лавров.Министр отметил, что в этой ситуации, а также на фоне возросших цен на топливо немцы могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2 и вступления страны в НАТО.В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ с целью отвлечь внимание. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, указал Песков, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил в интервью RT Arabic, что для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв трубопроводов лежит на США, а утечки в СМИ — попытка пустить следствие по ложному следу. Сейчас российская сторона стремится выработать в ООН мандат для независимого расследования.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901168.html
https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
россия
германия
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_7176c24e1d43a2b15d156138753961f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, авария на "северных потоках", сергей лавров, германия, сша, джо байден, нато, северный поток, украина, дмитрий песков, москва, оон
В мире, Россия, Авария на "Северных потоках", Сергей Лавров, Германия, США, Джо Байден, НАТО, Северный поток, Украина, Дмитрий Песков, Москва, ООН
МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"

Лавров: Россия ответит Западу в случае блокировки расследования подрыва "Северных потоков"

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
«

"Эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", — подчеркнул дипломат.

По его словам, публикациями о причастности к подрыву трубопроводов украинского олигарха западные СМИ сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева.
"Если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе, — ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина? Украинский след? Они взорвали "Северный поток" из-за которого, как заявила (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, не только из-за "Северного потока", но проблем с сырьем, за энергетику ЕС стал платить больше", — уточнил Лавров.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Полянский анонсировал публикацию переписки с ФРГ по "Северным потокам"
Вчера, 04:58
Министр отметил, что в этой ситуации, а также на фоне возросших цен на топливо немцы могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2 и вступления страны в НАТО.
«
"Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду", — заключил Лавров.
В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ с целью отвлечь внимание. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, указал Песков, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Захарова рассказала, кто допустил утечки о терактах на "Северных потоках"
7 марта, 21:43
Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил в интервью RT Arabic, что для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв трубопроводов лежит на США, а утечки в СМИ — попытка пустить следствие по ложному следу. Сейчас российская сторона стремится выработать в ООН мандат для независимого расследования.

В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
 
В миреРоссияАвария на "Северных потоках"Сергей ЛавровГерманияСШАДжо БайденНАТОСеверный потокУкраинаДмитрий ПесковМоскваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала