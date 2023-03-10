МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"
Лавров: Россия ответит Западу в случае блокировки расследования подрыва "Северных потоков"
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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"Эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", — подчеркнул дипломат.
По его словам, публикациями о причастности к подрыву трубопроводов украинского олигарха западные СМИ сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева.
"Если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе, — ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина? Украинский след? Они взорвали "Северный поток" из-за которого, как заявила (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, не только из-за "Северного потока", но проблем с сырьем, за энергетику ЕС стал платить больше", — уточнил Лавров.
Министр отметил, что в этой ситуации, а также на фоне возросших цен на топливо немцы могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2 и вступления страны в НАТО.
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"Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду", — заключил Лавров.
В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ с целью отвлечь внимание. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, указал Песков, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил в интервью RT Arabic, что для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв трубопроводов лежит на США, а утечки в СМИ — попытка пустить следствие по ложному следу. Сейчас российская сторона стремится выработать в ООН мандат для независимого расследования.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.