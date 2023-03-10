https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html

МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"

МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 10.03.2023

МИД предупредил о последствиях прекращения следствия по "Северным потокам"

Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:54

2023-03-10T13:54

2023-03-10T15:30

в мире

россия

авария на "северных потоках"

сергей лавров

германия

сша

джо байден

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по "Северным потокам", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По его словам, публикациями о причастности к подрыву трубопроводов украинского олигарха западные СМИ сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева."Если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе, — ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина? Украинский след? Они взорвали "Северный поток" из-за которого, как заявила (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, не только из-за "Северного потока", но проблем с сырьем, за энергетику ЕС стал платить больше", — уточнил Лавров.Министр отметил, что в этой ситуации, а также на фоне возросших цен на топливо немцы могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2 и вступления страны в НАТО.В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ с целью отвлечь внимание. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, указал Песков, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отметил в интервью RT Arabic, что для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв трубопроводов лежит на США, а утечки в СМИ — попытка пустить следствие по ложному следу. Сейчас российская сторона стремится выработать в ООН мандат для независимого расследования.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901168.html

https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, авария на "северных потоках", сергей лавров, германия, сша, джо байден, нато, северный поток, украина, дмитрий песков, москва, оон