https://ria.ru/20230310/gaz-1857121935.html

Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале

Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале - РИА Новости, 10.03.2023

Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале

Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:12

2023-03-10T19:12

2023-03-10T19:12

испания

россия

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МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее информации, импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа. Россию опередили лишь два традиционно крупных экспортера газа в Испанию. Так, из Алжира прибыло 7 481 ГВт.ч (23,5% от общего объема), из США - 7 263 ГВт.ч (22,8%). В целом за февраль 2023 года импорт природного газа королевством достиг 31 862 ГВт.ч. На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.

https://ria.ru/20230310/gaz-1857117478.html

https://ria.ru/20230310/atom-1856984738.html

испания

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

испания, россия, экономика, природный газ, в мире