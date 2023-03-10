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Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале - РИА Новости, 10.03.2023
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19:12 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/gaz-1857121935.html
Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале
Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале - РИА Новости, 10.03.2023
Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале
Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:12
2023-03-10T19:12
испания
россия
экономика
природный газ
в мире
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МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее информации, импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа. Россию опередили лишь два традиционно крупных экспортера газа в Испанию. Так, из Алжира прибыло 7 481 ГВт.ч (23,5% от общего объема), из США - 7 263 ГВт.ч (22,8%). В целом за февраль 2023 года импорт природного газа королевством достиг 31 862 ГВт.ч. На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.
https://ria.ru/20230310/gaz-1857117478.html
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испания, россия, экономика, природный газ, в мире
Испания, Россия, Экономика, Природный газ, В мире
Импорт газа из России в Испанию увеличился более чем в 2,5 раза в феврале

Enagas: импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151 процент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее информации, импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа.
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Россию опередили лишь два традиционно крупных экспортера газа в Испанию. Так, из Алжира прибыло 7 481 ГВт.ч (23,5% от общего объема), из США - 7 263 ГВт.ч (22,8%). В целом за февраль 2023 года импорт природного газа королевством достиг 31 862 ГВт.ч.
На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.
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