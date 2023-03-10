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Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.03.2023
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18:55 10.03.2023 (обновлено: 19:01 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gaz-1857117478.html
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.03.2023
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе после снижения в четверг до 450 долларов за тысячу кубометров к вечеру пятницы вновь достигли 550 долларов, растут на 15%, свидетельствуют... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:55
2023-03-10T19:01
европа
экономика
цены на нефть
нидерланды
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после снижения в четверг до 450 долларов за тысячу кубометров к вечеру пятницы вновь достигли 550 долларов, растут на 15%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов (+7,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.39 мск достигли 551,6 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 477,9 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ устойчиво снижались с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года – с 27 июля 2021 года – опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html
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европа, экономика, цены на нефть, нидерланды
Европа, Экономика, Цены на нефть, Нидерланды
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после снижения в четверг до 450 долларов за тысячу кубометров к вечеру пятницы вновь достигли 550 долларов, растут на 15%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов (+7,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 18.39 мск достигли 551,6 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 477,9 доллара за тысячу кубометров.
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Биржевые цены на газ устойчиво снижались с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года – с 27 июля 2021 года – опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.
Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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