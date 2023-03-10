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Полиция Гамбурга заявила о возможной смерти устроившего стрельбу мужчины
Полиция Гамбурга заявила о возможной смерти устроившего стрельбу мужчины - РИА Новости, 10.03.2023
Полиция Гамбурга заявила о возможной смерти устроившего стрельбу мужчины
Человек, устроивший в четверг стрельбу у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* в немецком городе Гамбург, предположительно,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:40
2023-03-10T07:40
2023-03-10T10:25
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Человек, устроивший в четверг стрельбу у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* в немецком городе Гамбург, предположительно, мертв, сообщила местная полиция. Полицейские добавили, что на данный момент на месте происшествия проводится проверка, чтобы выяснить, били ли сообщники у преступника. Ранее СМИ сообщили о стрельбе у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* около 21.00 по местному времени, в результате инцидента погибли семь человек. Издание Hamburger Morgenpost позже сообщило, что не менее 24 человек получили ранения.*Запрещенная в России экстремистская организация
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гамбург (город), свидетели иеговы, россия, в мире
Гамбург (город), Свидетели Иеговы, Россия, В мире
Полиция Гамбурга заявила о возможной смерти устроившего стрельбу мужчины
Полиция Гамбурга: устроивший стрельбу у центра "Свидетели Иеговы", предположительно, мертв
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Человек, устроивший в четверг стрельбу у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* в немецком городе Гамбург, предположительно, мертв, сообщила местная полиция.
«
"Мы нашли в здании мужчину без признаков жизни, как мы предполагаем, это преступник", - говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter.
Полицейские добавили, что на данный момент на месте происшествия проводится проверка, чтобы выяснить, били ли сообщники у преступника.
Ранее СМИ сообщили о стрельбе у центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* около 21.00 по местному времени, в результате инцидента погибли семь человек. Издание Hamburger Morgenpost позже сообщило, что не менее 24 человек получили ранения.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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