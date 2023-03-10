https://ria.ru/20230310/energodar-1856925373.html

В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ

В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023

В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ

Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:01

2023-03-10T10:01

2023-03-10T10:01

происшествия

росэнергоатом

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Я не могу утверждать в этой ситуации, но у нас есть достаточные основания предполагать, что это была провокационная очередная выходка украинского режима под прикрытием ударов по инфраструктуре, которые наносили российские Вооруженные силы", - заявил Карчаа РИА Новости. "Сейчас они подали напряжение, электропитание станции восстановлено, и в этой ситуации опять возникает вопрос. Если бы это был итог ударов российских Вооруженных сил, они бы так быстро восстановили электропитание? Да никогда в жизни этого бы не было. С одной стороны, я утверждать жестко не могу, но основания предполагать у нас есть, и они достаточно веские", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/kamysh-1856920379.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, росэнергоатом, энергодар