https://ria.ru/20230310/energodar-1856925373.html
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ
Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:01
2023-03-10T10:01
2023-03-10T10:01
происшествия
росэнергоатом
энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Я не могу утверждать в этой ситуации, но у нас есть достаточные основания предполагать, что это была провокационная очередная выходка украинского режима под прикрытием ударов по инфраструктуре, которые наносили российские Вооруженные силы", - заявил Карчаа РИА Новости. "Сейчас они подали напряжение, электропитание станции восстановлено, и в этой ситуации опять возникает вопрос. Если бы это был итог ударов российских Вооруженных сил, они бы так быстро восстановили электропитание? Да никогда в жизни этого бы не было. С одной стороны, я утверждать жестко не могу, но основания предполагать у нас есть, и они достаточно веские", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/kamysh-1856920379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, росэнергоатом, энергодар
Происшествия, Росэнергоатом, Энергодар
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: ВСУ обстреляли ТЭС Энергодара с целью провокации
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Я не могу утверждать в этой ситуации, но у нас есть достаточные основания предполагать, что это была провокационная очередная выходка украинского режима под прикрытием ударов по инфраструктуре, которые наносили российские Вооруженные силы", - заявил Карчаа РИА Новости.
"Сейчас они подали напряжение, электропитание станции восстановлено, и в этой ситуации опять возникает вопрос. Если бы это был итог ударов российских Вооруженных сил, они бы так быстро восстановили электропитание? Да никогда в жизни этого бы не было. С одной стороны, я утверждать жестко не могу, но основания предполагать у нас есть, и они достаточно веские", - сказал собеседник агентства.
"Росэнергоатом": ВСУ подожгли камыш в Энергодаре