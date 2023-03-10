Рейтинг@Mail.ru
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/energodar-1856925373.html
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ
Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:01
2023-03-10T10:01
происшествия
росэнергоатом
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Я не могу утверждать в этой ситуации, но у нас есть достаточные основания предполагать, что это была провокационная очередная выходка украинского режима под прикрытием ударов по инфраструктуре, которые наносили российские Вооруженные силы", - заявил Карчаа РИА Новости. "Сейчас они подали напряжение, электропитание станции восстановлено, и в этой ситуации опять возникает вопрос. Если бы это был итог ударов российских Вооруженных сил, они бы так быстро восстановили электропитание? Да никогда в жизни этого бы не было. С одной стороны, я утверждать жестко не могу, но основания предполагать у нас есть, и они достаточно веские", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/kamysh-1856920379.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c184b6410250fe620ad6c8939c4cea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, росэнергоатом, энергодар
Происшествия, Росэнергоатом, Энергодар
В "Росэнергоатоме" назвали цель обстрела ТЭС Энергодара со стороны ВСУ

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: ВСУ обстреляли ТЭС Энергодара с целью провокации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушения в Энергодаре
Разрушения в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушения в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Украинские боевики вечером 8 марта обстреляли ТЭС города Энергодар с целью провокации против Вооруженных сил РФ, предположил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Я не могу утверждать в этой ситуации, но у нас есть достаточные основания предполагать, что это была провокационная очередная выходка украинского режима под прикрытием ударов по инфраструктуре, которые наносили российские Вооруженные силы", - заявил Карчаа РИА Новости.
"Сейчас они подали напряжение, электропитание станции восстановлено, и в этой ситуации опять возникает вопрос. Если бы это был итог ударов российских Вооруженных сил, они бы так быстро восстановили электропитание? Да никогда в жизни этого бы не было. С одной стороны, я утверждать жестко не могу, но основания предполагать у нас есть, и они достаточно веские", - сказал собеседник агентства.
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Росэнергоатом": ВСУ подожгли камыш в Энергодаре
Вчера, 09:30
 
ПроисшествияРосэнергоатомЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала