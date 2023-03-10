https://ria.ru/20230310/energodar-1856918536.html

Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"

Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"

Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:21

2023-03-10T09:21

2023-03-10T09:21

энергодар

росэнергоатом

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Восьмого марта в 19.50 произведен обстрел из американской гаубичной системы теплоэлектростанции. Повреждены открытые распределительные устройства", - сказал собеседник агентства. Как отметил Карчаа, украинские боевики "били особенно яростно летом и в начале осени по этим точкам с одной единственной целью — чтобы лишить нас даже теоретической возможности получения альтернативного электропитания". "Сам факт того, что станция могла бы быть запитана от российских источников электроэнергии, повергает их в состояние совершенно масштабной истерики. Это и приводило к методичным ударам, в результате которых нанесен значительный ущерб", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".

https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html

https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, росэнергоатом, происшествия