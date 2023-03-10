Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/energodar-1856918536.html
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:21
2023-03-10T09:21
энергодар
росэнергоатом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Восьмого марта в 19.50 произведен обстрел из американской гаубичной системы теплоэлектростанции. Повреждены открытые распределительные устройства", - сказал собеседник агентства. Как отметил Карчаа, украинские боевики "били особенно яростно летом и в начале осени по этим точкам с одной единственной целью — чтобы лишить нас даже теоретической возможности получения альтернативного электропитания". "Сам факт того, что станция могла бы быть запитана от российских источников электроэнергии, повергает их в состояние совершенно масштабной истерики. Это и приводило к методичным ударам, в результате которых нанесен значительный ущерб", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html
https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, росэнергоатом, происшествия
Энергодар, Росэнергоатом, Происшествия
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: ТЭС Энергодара получила ущерб из-за обстрела ВСУ

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара | Перейти в медиабанкОкно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в медиабанк
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Восьмого марта в 19.50 произведен обстрел из американской гаубичной системы теплоэлектростанции. Повреждены открытые распределительные устройства", - сказал собеседник агентства.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
Вчера, 09:15
Как отметил Карчаа, украинские боевики "били особенно яростно летом и в начале осени по этим точкам с одной единственной целью — чтобы лишить нас даже теоретической возможности получения альтернативного электропитания".
"Сам факт того, что станция могла бы быть запитана от российских источников электроэнергии, повергает их в состояние совершенно масштабной истерики. Это и приводило к методичным ударам, в результате которых нанесен значительный ущерб", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара
8 марта, 16:42
 
ЭнергодарРосэнергоатомПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала