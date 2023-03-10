https://ria.ru/20230310/energodar-1856918536.html
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:21
2023-03-10T09:21
2023-03-10T09:21
энергодар
росэнергоатом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Восьмого марта в 19.50 произведен обстрел из американской гаубичной системы теплоэлектростанции. Повреждены открытые распределительные устройства", - сказал собеседник агентства. Как отметил Карчаа, украинские боевики "били особенно яростно летом и в начале осени по этим точкам с одной единственной целью — чтобы лишить нас даже теоретической возможности получения альтернативного электропитания". "Сам факт того, что станция могла бы быть запитана от российских источников электроэнергии, повергает их в состояние совершенно масштабной истерики. Это и приводило к методичным ударам, в результате которых нанесен значительный ущерб", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html
https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, росэнергоатом, происшествия
Энергодар, Росэнергоатом, Происшествия
Украинские боевики нанесли ущерб ТЭС Энергодара, заявили в "Росэнергоатоме"
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: ТЭС Энергодара получила ущерб из-за обстрела ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики прицельным артиллерийским огнем нанесли значительный ущерб теплоэлектростанции города Энергодар, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Восьмого марта в 19.50 произведен обстрел из американской гаубичной системы теплоэлектростанции. Повреждены открытые распределительные устройства", - сказал собеседник агентства.
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
Как отметил Карчаа, украинские боевики "били особенно яростно летом и в начале осени по этим точкам с одной единственной целью — чтобы лишить нас даже теоретической возможности получения альтернативного электропитания".
"Сам факт того, что станция могла бы быть запитана от российских источников электроэнергии, повергает их в состояние совершенно масштабной истерики. Это и приводило к методичным ударам, в результате которых нанесен значительный ущерб", - сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара