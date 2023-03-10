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В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.03.2023
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08:19 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/dtp-1856911170.html
В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем
В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.03.2023
В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем
Три человека получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:19
2023-03-10T08:19
происшествия
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП произошло утром в пятницу на федеральной трассе М-7 между населенными пунктами Запрудное и Работки в Кстовском районе. Отмечается, что пострадавшие эвакуируются в областную больницу имени Семашко. Давид Мелик-Гусейнов призвал водителей быть предельно внимательными и осторожными, подчеркнув, что в регионе сложные метеоусловия, а на дорогах повышен риск ДТП. Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в Нижегородской области, начавшемся вечером в четверг и продолжавшемся всю ночь.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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происшествия, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район
В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

Три человека пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
ДТП произошло утром в пятницу на федеральной трассе М-7 между населенными пунктами Запрудное и Работки в Кстовском районе.
«
"При столкновении заказного автобуса и легкового автомобиля пострадали три человека. Среди них детей нет. Медицинская помощь понадобилась двум людям с легкового автомобиля и одному с автобуса", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие эвакуируются в областную больницу имени Семашко.
Давид Мелик-Гусейнов призвал водителей быть предельно внимательными и осторожными, подчеркнув, что в регионе сложные метеоусловия, а на дорогах повышен риск ДТП.
Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в Нижегородской области, начавшемся вечером в четверг и продолжавшемся всю ночь.
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ПроисшествияНижегородская областьКстовский район
 
 
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