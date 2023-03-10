https://ria.ru/20230310/dtp-1856911170.html

В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.03.2023

В Нижегородской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

Три человека получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:19

2023-03-10T08:19

2023-03-10T08:19

происшествия

нижегородская область

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП произошло утром в пятницу на федеральной трассе М-7 между населенными пунктами Запрудное и Работки в Кстовском районе. Отмечается, что пострадавшие эвакуируются в областную больницу имени Семашко. Давид Мелик-Гусейнов призвал водителей быть предельно внимательными и осторожными, подчеркнув, что в регионе сложные метеоусловия, а на дорогах повышен риск ДТП. Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в Нижегородской области, начавшемся вечером в четверг и продолжавшемся всю ночь.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

нижегородская область

кстовский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, кстовский район