https://ria.ru/20230310/dsnv-1856998979.html

Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона

Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона - РИА Новости, 10.03.2023

Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона

При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:34

2023-03-10T13:34

2023-03-10T13:34

россия

париж

лондон

владимир путин

сергей рябков

нато

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Мы не можем абстрагироваться от тех ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция... Подключить эти страны к ДСНВ, при наличии политической воли с их стороны, конечно, можно было бы. Я думаю, в этом случае нашлись бы и юридические приемы, и соответствующие формулировки, которые бы это сделали. Но, честно говоря, я не верю в здравый смысл и конструктивный подход коллег в Лондоне и Париже. Но мы будем и далее настаивать на том, что без должного, адекватного учета потенциалов и возможностей этих стран - ближайших союзников США по НАТО, - невозможен никакой дальнейший путь вперед в этой ключевой сфере", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. Замминистра подчеркнул, что в любом случае ядерные потенциалы Франции и Британии нужно вписать в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности, потому что "без этого устойчивого контроля над вооружениями больше не получится". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, париж, лондон, владимир путин, сергей рябков, нато, договор снв-3, в мире