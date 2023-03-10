Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856998979.html
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона - РИА Новости, 10.03.2023
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона
При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:34
2023-03-10T13:34
россия
париж
лондон
владимир путин
сергей рябков
нато
договор снв-3
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Мы не можем абстрагироваться от тех ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция... Подключить эти страны к ДСНВ, при наличии политической воли с их стороны, конечно, можно было бы. Я думаю, в этом случае нашлись бы и юридические приемы, и соответствующие формулировки, которые бы это сделали. Но, честно говоря, я не верю в здравый смысл и конструктивный подход коллег в Лондоне и Париже. Но мы будем и далее настаивать на том, что без должного, адекватного учета потенциалов и возможностей этих стран - ближайших союзников США по НАТО, - невозможен никакой дальнейший путь вперед в этой ключевой сфере", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. Замминистра подчеркнул, что в любом случае ядерные потенциалы Франции и Британии нужно вписать в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности, потому что "без этого устойчивого контроля над вооружениями больше не получится". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856963799.html
россия
париж
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, париж, лондон, владимир путин, сергей рябков, нато, договор снв-3, в мире
Россия, Париж, Лондон, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона

Замглавы МИД Рябков: ядерные потенциалы Парижа и Лондона можно было бы подключить к ДСНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Мы не можем абстрагироваться от тех ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция... Подключить эти страны к ДСНВ, при наличии политической воли с их стороны, конечно, можно было бы. Я думаю, в этом случае нашлись бы и юридические приемы, и соответствующие формулировки, которые бы это сделали. Но, честно говоря, я не верю в здравый смысл и конструктивный подход коллег в Лондоне и Париже. Но мы будем и далее настаивать на том, что без должного, адекватного учета потенциалов и возможностей этих стран - ближайших союзников США по НАТО, - невозможен никакой дальнейший путь вперед в этой ключевой сфере", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ
Вчера, 12:37
Замминистра подчеркнул, что в любом случае ядерные потенциалы Франции и Британии нужно вписать в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности, потому что "без этого устойчивого контроля над вооружениями больше не получится".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
МИД не ожидает больших результатов от контактов с США по теме ДСНВ
Вчера, 12:15
 
РоссияПарижЛондонВладимир ПутинСергей РябковНАТОДоговор СНВ-3В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала