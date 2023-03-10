Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона
Замглавы МИД Рябков: ядерные потенциалы Парижа и Лондона можно было бы подключить к ДСНВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. При наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Мы не можем абстрагироваться от тех ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция... Подключить эти страны к ДСНВ, при наличии политической воли с их стороны, конечно, можно было бы. Я думаю, в этом случае нашлись бы и юридические приемы, и соответствующие формулировки, которые бы это сделали. Но, честно говоря, я не верю в здравый смысл и конструктивный подход коллег в Лондоне и Париже. Но мы будем и далее настаивать на том, что без должного, адекватного учета потенциалов и возможностей этих стран - ближайших союзников США по НАТО, - невозможен никакой дальнейший путь вперед в этой ключевой сфере", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.
Замминистра подчеркнул, что в любом случае ядерные потенциалы Франции и Британии нужно вписать в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности, потому что "без этого устойчивого контроля над вооружениями больше не получится".
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.