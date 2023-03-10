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Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе - РИА Новости, 10.03.2023
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16:45 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/draka-1857065553.html
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе - РИА Новости, 10.03.2023
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с дракой двух учеников "Школы Новокосино" в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:45
2023-03-10T16:45
происшествия
москва
ольга ярославская
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с дракой двух учеников "Школы Новокосино" в столице, жизни пострадавшего подростка ничего не угрожает. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. "Ведется служебное расследование. Жизни мальчика ничего не угрожает. Держу это на контроле", - рассказала Ярославская. Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися. Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.
https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html
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происшествия, москва, ольга ярославская, россия
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Россия
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе

Детский омбудсмен Москвы Ярославская взяла на контроль ситуацию с дракой в столичной школе

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с дракой двух учеников "Школы Новокосино" в столице, жизни пострадавшего подростка ничего не угрожает.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в школе на востоке Москвы, в результате один из юношей оказался в реанимации. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента.
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"Ведется служебное расследование. Жизни мальчика ничего не угрожает. Держу это на контроле", - рассказала Ярославская.
Как ранее сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Виктор Дьячков, драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование, проведены профилактические мероприятия с учащимися.
Отец мальчика, пострадавшего в драке, ранее сообщил РИА Новости, что сына готовят к операции, семья будет привлекать его одноклассника к ответственности.
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