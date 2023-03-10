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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:25
2023-03-10T14:25
2023-03-10T14:33
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.В ведомстве уточнили, что в это же время украинские войска выпустили четыре снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
петровский район
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска обстреляли два района Донецка
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