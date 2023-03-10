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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 10.03.2023 (обновлено: 12:51 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/donetsk-1856972513.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:38
2023-03-10T12:51
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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донецк, происшествия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 марта, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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