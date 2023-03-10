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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:38
2023-03-10T12:38
2023-03-10T12:51
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 20 ракет из РСЗО