https://ria.ru/20230310/donetsk-1856972513.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:38

2023-03-10T12:38

2023-03-10T12:51

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины