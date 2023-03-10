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Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку
Украинские войска за 5 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Валерьяновка, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:13
2023-03-10T13:13
2023-03-10T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Валерьяновка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.В 12.45 мск украинские военные обстреляли Валерьяновку, выпустив пять снарядов такого же калибра. О последствиях пока не сообщалось.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку и Валерьяновке