https://ria.ru/20230310/donbass-1856989279.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Валерьяновку

Украинские войска за 5 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Валерьяновка, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Валерьяновка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.В 12.45 мск украинские военные обстреляли Валерьяновку, выпустив пять снарядов такого же калибра. О последствиях пока не сообщалось.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины