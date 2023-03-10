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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/donbass-1856910210.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:04
2023-03-10T08:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/obstrel-1856905914.html
https://ria.ru/20230310/dnr-1856894076.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке четыре натовских снаряда

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Вчера, 06:41
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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