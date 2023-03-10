https://ria.ru/20230310/donbass-1856910210.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:04
2023-03-10T08:04
2023-03-10T08:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/obstrel-1856905914.html
https://ria.ru/20230310/dnr-1856894076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке четыре натовских снаряда