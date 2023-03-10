https://ria.ru/20230310/donbass-1856910210.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:04

2023-03-10T08:04

2023-03-10T08:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230310/obstrel-1856905914.html

https://ria.ru/20230310/dnr-1856894076.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия