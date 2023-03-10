https://ria.ru/20230310/diplomatiya-1857074233.html

Тегеран и Эр-Рияд договорились не вмешиваться в дела друг друга

Тегеран и Эр-Рияд договорились не вмешиваться в дела друг друга - РИА Новости, 10.03.2023

Тегеран и Эр-Рияд договорились не вмешиваться в дела друг друга

Тегеран и Эр-Рияд, подписавшие соглашение о возобновлении отношений, условились уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела, говорится в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:00

2023-03-10T17:00

2023-03-10T17:00

иран

эр-рияд (город)

тегеран (город)

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

в мире

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ТУНИС, 10 мар - РИА Новости. Тегеран и Эр-Рияд, подписавшие соглашение о возобновлении отношений, условились уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела, говорится в тексте заявления, опубликованного саудовским агентством SPA. Согласно тексту заявления, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. "Включают в себя (соглашение) их подтверждение к взаимному уважению суверенитета двух стран, а также к невмешательству в дела друг друга" - говорится в тексте тройственного соглашения. Отмечается, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.

https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html

иран

эр-рияд (город)

тегеран (город)

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иран, эр-рияд (город), тегеран (город), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), в мире