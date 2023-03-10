https://ria.ru/20230310/diplomatiya-1856962577.html
Россия открыта к обсуждению с США работы дипучреждений, заявил Рябков
Россия открыта к обсуждению с США работы дипучреждений, заявил Рябков - РИА Новости, 10.03.2023
Россия открыта к обсуждению с США работы дипучреждений, заявил Рябков
Россия открыта и заинтересована в том, чтобы обсуждать с США нормализацию работы дипломатических представительств двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:10
2023-03-10T12:10
2023-03-10T12:11
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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Россия открыта и заинтересована в том, чтобы обсуждать с США нормализацию работы дипломатических представительств двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Москва не отказывается от диалога, мы открыты и заинтересованы в обсуждении сценариев возможности нормализации работы представительств наших стран", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.
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в мире, россия, сша, сергей рябков, rt arabic
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, RT Arabic
Россия открыта к обсуждению с США работы дипучреждений, заявил Рябков
Рябков: Россия заинтересована в обсуждении с США нормализации работы дипучреждений