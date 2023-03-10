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Российский дипломат выступила против новых стран Западной Европы в СБ ООН - РИА Новости, 10.03.2023
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01:17 10.03.2023 (обновлено: 01:48 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/diplomat-1856895290.html
Российский дипломат выступила против новых стран Западной Европы в СБ ООН
Российский дипломат выступила против новых стран Западной Европы в СБ ООН - РИА Новости, 10.03.2023
Российский дипломат выступила против новых стран Западной Европы в СБ ООН
Оптимальный численный состав Совета безопасности ООН не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом добавленной стоимости во включении в него стран РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T01:17
2023-03-10T01:48
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ООН, 10 мар – РИА Новости. Оптимальный численный состав Совета безопасности ООН не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом добавленной стоимости во включении в него стран Западной Европы нет, заявила на заседании Генассамблеи советник постпредства РФ Дина Гильмутдинова. По ее словам, главным ориентиром реформы СБ ООН остается придание ему более представительного характера. При этом, как указала дипломат, усилия по расширению Совбеза не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы. "Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать чуть более 20 членов. Предложение нарастить состав СБ до 25-26 или даже больше, которые выдвигает ряд делегаций, видятся чрезмерными", - сказала Гильмутдинова. Москва выступает за придание Совбезу более сбалансированного характера, отражающего современную картину мира, указала дипломат. Это, по ее словам, требует большего вовлечения в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента". "Мы не видим добавленной стоимости в том, чтобы увеличивалось в Совете число наиболее развитых государств, прежде всего Западной Европы, которая с точки зрения справедливой представленности в этом органе всех регионов мира и так располагает в нем необоснованным большинством", – подчеркнула Гильмутдинова. Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы.
https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854206192.html
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оон, генеральная ассамблея оон, москва, россия, западная европа, в мире
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Москва, Россия, Западная Европа, В мире
Российский дипломат выступила против новых стран Западной Европы в СБ ООН

Дипломат Гильмутдинова: добавленной стоимости во включении в ООН стран Западной Европы нет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мар – РИА Новости. Оптимальный численный состав Совета безопасности ООН не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом добавленной стоимости во включении в него стран Западной Европы нет, заявила на заседании Генассамблеи советник постпредства РФ Дина Гильмутдинова.
По ее словам, главным ориентиром реформы СБ ООН остается придание ему более представительного характера. При этом, как указала дипломат, усилия по расширению Совбеза не должны сказываться на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы.
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"Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать чуть более 20 членов. Предложение нарастить состав СБ до 25-26 или даже больше, которые выдвигает ряд делегаций, видятся чрезмерными", - сказала Гильмутдинова.
Москва выступает за придание Совбезу более сбалансированного характера, отражающего современную картину мира, указала дипломат. Это, по ее словам, требует большего вовлечения в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".
"Мы не видим добавленной стоимости в том, чтобы увеличивалось в Совете число наиболее развитых государств, прежде всего Западной Европы, которая с точки зрения справедливой представленности в этом органе всех регионов мира и так располагает в нем необоснованным большинством", – подчеркнула Гильмутдинова.
Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы.
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