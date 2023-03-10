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Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/dialog-1857019439.html
Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным
Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023
Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным
Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности к диалогу с Москвой - это только декларация о намерениях, не стоит уделять им большого внимания,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:24
2023-03-10T14:24
специальная военная операция на украине
финляндия
владимир путин
саули ниинисте
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности к диалогу с Москвой - это только декларация о намерениях, не стоит уделять им большого внимания, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза. Как отметила Пархалина, до февраля 2022 года президент Финляндии наравне с французским коллегой Эммануэлем Макроном был одним из самых активных коммуникаторов с руководством России: Хельсинки находились в диалоге с Москвой по разным темам, в том числе по безопасности в балтийском регионе, сотрудничеству. "Это заявление Ниинистё его ни к чему не обязывает, это декларация о намерениях. За ним стоит то, что при определенных обстоятельствах он готов говорить, но готовы при определенных обстоятельствах говорить и (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц, и Макрон... Такие высказывания не обязательны к исполнению теми, кто артикулирует, поэтому серьезного внимания им уделять не стоит. Это нужно иметь в виду, но будет ошибочно думать, что такие переговоры начнутся завтра", - сказала эксперт.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html
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финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Владимир Путин, Саули Ниинисте, Россия
Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным

Эксперт Пархалина назвала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным декларацией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности к диалогу с Москвой - это только декларация о намерениях, не стоит уделять им большого внимания, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза.
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Как отметила Пархалина, до февраля 2022 года президент Финляндии наравне с французским коллегой Эммануэлем Макроном был одним из самых активных коммуникаторов с руководством России: Хельсинки находились в диалоге с Москвой по разным темам, в том числе по безопасности в балтийском регионе, сотрудничеству.
"Это заявление Ниинистё его ни к чему не обязывает, это декларация о намерениях. За ним стоит то, что при определенных обстоятельствах он готов говорить, но готовы при определенных обстоятельствах говорить и (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц, и Макрон... Такие высказывания не обязательны к исполнению теми, кто артикулирует, поэтому серьезного внимания им уделять не стоит. Это нужно иметь в виду, но будет ошибочно думать, что такие переговоры начнутся завтра", - сказала эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеФинляндияВладимир ПутинСаули НиинистеРоссия
 
 
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