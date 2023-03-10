https://ria.ru/20230310/dialog-1857019439.html

Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным

Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023

Эксперт прокомментировала слова Ниинисте о готовности к диалогу с Путиным

Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности к диалогу с Москвой - это только декларация о намерениях, не стоит уделять им большого внимания,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:24

2023-03-10T14:24

2023-03-10T14:24

специальная военная операция на украине

финляндия

владимир путин

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё о готовности к диалогу с Москвой - это только декларация о намерениях, не стоит уделять им большого внимания, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза. Как отметила Пархалина, до февраля 2022 года президент Финляндии наравне с французским коллегой Эммануэлем Макроном был одним из самых активных коммуникаторов с руководством России: Хельсинки находились в диалоге с Москвой по разным темам, в том числе по безопасности в балтийском регионе, сотрудничеству. "Это заявление Ниинистё его ни к чему не обязывает, это декларация о намерениях. За ним стоит то, что при определенных обстоятельствах он готов говорить, но готовы при определенных обстоятельствах говорить и (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц, и Макрон... Такие высказывания не обязательны к исполнению теми, кто артикулирует, поэтому серьезного внимания им уделять не стоит. Это нужно иметь в виду, но будет ошибочно думать, что такие переговоры начнутся завтра", - сказала эксперт.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия