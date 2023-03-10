https://ria.ru/20230310/destabilizatsiya-1856989389.html

Додон обвинил власти Молдавии в попытке дестабилизации ситуации

Додон обвинил власти Молдавии в попытке дестабилизации ситуации - РИА Новости, 10.03.2023

Додон обвинил власти Молдавии в попытке дестабилизации ситуации

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил власти республики за политизацию вопроса о государственном языке и попытки изменить конституцию. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:13

2023-03-10T13:13

в мире

молдавия

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил власти республики за политизацию вопроса о государственном языке и попытки изменить конституцию. Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. Согласно новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Создается впечатление, что руководство страны пытается дестабилизировать ситуацию, занимаясь вопросами, раскалывающими общество. Уважаемые правители, начните уже заниматься тем, что действительно волнует наших граждан: зарплатами, пенсиями, обеспечением стабильности, а не вот этими политическими фейерверками", - сказал Додон в ходе видеообращения, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230309/ugroza-1856769365.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, игорь додон