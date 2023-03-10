Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство
Ростовский суд дал экс-главе администрации Сальска Борисенко 8,5 года колонии за взятку
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар – РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего главу администрации Сальского городского поселения за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в декабре 2020 года глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель получили через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Деньги передавались за оказание содействия при исполнении муниципального контракта по благоустройству объекта "Городской парк культуры и отдыха", расположенного в Сальске.
"Приговором суда Борисенко назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 12,5 миллиона рублей, Кашникову – 4 лет и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому", - сообщили в СУСК.