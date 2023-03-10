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Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство - РИА Новости, 10.03.2023
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18:07 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html
Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство
Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство - РИА Новости, 10.03.2023
Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство
Суд в Ростовской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего главу администрации Сальского городского поселения за вымогательство и получение взятки... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:07
2023-03-10T18:07
взятка
происшествия
ростовская область
россия
сальск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар – РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего главу администрации Сальского городского поселения за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном СУСК РФ. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в декабре 2020 года глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель получили через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Деньги передавались за оказание содействия при исполнении муниципального контракта по благоустройству объекта "Городской парк культуры и отдыха", расположенного в Сальске. "Приговором суда Борисенко назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 12,5 миллиона рублей, Кашникову – 4 лет и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20230310/zhkkh-1856960643.html
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взятка, происшествия, ростовская область, россия, сальск
Взятка, Происшествия, Ростовская область, Россия, Сальск
Чиновник из Ростовской области получил 8,5 года колонии за вымогательство

Ростовский суд дал экс-главе администрации Сальска Борисенко 8,5 года колонии за взятку

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар – РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего главу администрации Сальского городского поселения за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко и его заместителя Сергея Кашникова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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В суде было установлено, что в декабре 2020 года глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель получили через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Деньги передавались за оказание содействия при исполнении муниципального контракта по благоустройству объекта "Городской парк культуры и отдыха", расположенного в Сальске.
"Приговором суда Борисенко назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 12,5 миллиона рублей, Кашникову – 4 лет и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому", - сообщили в СУСК.
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