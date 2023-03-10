Рейтинг@Mail.ru
СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 10.03.2023 (обновлено: 22:18 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/biooruzhie-1857151595.html
СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине
СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине
СК России в рамках расследования дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия изучит новые данные МО РФ о возможной причастности к этому... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:03
2023-03-10T22:18
сша
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
войска рхбз
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. СК России в рамках расследования дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия изучит новые данные МО РФ о возможной причастности к этому граждан США, сообщается в телеграм-канале ведомства."В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", - говорится в сообщении.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. Он отметил, что ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут. Кириллов добавил, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_2e7b98556c37fd0fe1b62dcf5cbcb1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, в мире
США, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине

СК изучит данные Минобороны о возможной причастности США к разработке биооружия на Украине

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. СК России в рамках расследования дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия изучит новые данные МО РФ о возможной причастности к этому граждан США, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", - говорится в сообщении.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. Он отметил, что ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут. Кириллов добавил, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Не то, о чем мечтали". В США увидели приближающийся финал на Украине
Вчера, 16:57
 
СШАУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КирилловВойска РХБЗМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала