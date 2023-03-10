https://ria.ru/20230310/biooruzhie-1857151595.html

СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине

СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2023

СК изучит данные о возможном участии США в разработке биооружия на Украине

СК России в рамках расследования дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия изучит новые данные МО РФ о возможной причастности к этому... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:03

2023-03-10T22:03

2023-03-10T22:18

сша

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

игорь кириллов

войска рхбз

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. СК России в рамках расследования дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия изучит новые данные МО РФ о возможной причастности к этому граждан США, сообщается в телеграм-канале ведомства."В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", - говорится в сообщении.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны РФ располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. Он отметил, что ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут. Кириллов добавил, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

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сша, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, в мире