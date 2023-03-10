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Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны
Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны
Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает гипотезу об "искусственном распространении" вируса Эбола, заявил начальник войск радиационной химической и... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:21
2023-03-10T15:21
2023-03-10T16:46
в мире
судан
африка
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает гипотезу об "искусственном распространении" вируса Эбола, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года", — сказал он.При этом в качестве одной из версий рассматривается "небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе".Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. По актуальным данным, в этой стране подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов.Эбола — острое тяжёлое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) становились причинами крупных вспышек.
https://ria.ru/20210916/ebola-1750331481.html
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в мире, судан, африка, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
В мире, Судан, Африка, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны
Минобороны: биологи из США могут стоять за вспышкой вируса Эболы в Африке в 2022 году