https://ria.ru/20230310/biologi-1857037135.html

Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны

Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023

Биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке, заявило Минобороны

Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает гипотезу об "искусственном распространении" вируса Эбола, заявил начальник войск радиационной химической и... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:21

2023-03-10T15:21

2023-03-10T16:46

в мире

судан

африка

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102056/73/1020567383_0:83:2001:1208_1920x0_80_0_0_fd7abe50d9137bbd6119371eeb086883.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает гипотезу об "искусственном распространении" вируса Эбола, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года", — сказал он.При этом в качестве одной из версий рассматривается "небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе".Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. По актуальным данным, в этой стране подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов.Эбола — острое тяжёлое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) становились причинами крупных вспышек.

https://ria.ru/20210916/ebola-1750331481.html

судан

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, африка, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф