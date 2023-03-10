https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857150473.html

Кризис в Грузии угрожает безопасности в Закавказье, заявил МИД Южной Осетии

Кризис в Грузии угрожает безопасности в Закавказье, заявил МИД Южной Осетии - РИА Новости, 10.03.2023

Кризис в Грузии угрожает безопасности в Закавказье, заявил МИД Южной Осетии

События в Грузии могут стать угрозой для стабильности и безопасности в Закавказье, сообщает в пятницу МИД Южной Осетии. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:52

2023-03-10T21:52

2023-03-10T21:52

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ЦХИНВАЛ, 10 мар - РИА Новости. События в Грузии могут стать угрозой для стабильности и безопасности в Закавказье, сообщает в пятницу МИД Южной Осетии. После принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иностранных агентах 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент страны в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. "Пристально наблюдаем за происходящими в Грузии в последние несколько дней событиями. Очевидно, что развивающийся серьезный внутриполитический кризис, в который снова загнали эту страну ее западные кураторы и так называемые "друзья", может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона", - говорится в заявлении МИД Южной Осетии. В ведомстве подчеркнули, что доказательством этому служит трансформация лозунгов протестующих, которые вышли далеко за границы грузинской внутриполитической повестки и стали призывать толпу к новому походу против Южной Осетии и Абхазии. "Происходящее в Грузии вызывает в Республике Южная Осетия серьезную обеспокоенность, особенно с учетом демонстрируемого характера протестных акций, действующих в этой стране деструктивных политических сил и стоящих за ними западных игроков, подпитывавших грузинскую оппозицию на протяжении многих лет в собственных интересах по дестабилизации ситуации и подрыву сложившейся в регионе после 2008 года конструкции безопасности", - подчеркивают в МИД. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. По заявлению южноосетинского внешнеполитического ведомства, последние события в Грузии и попытки спровоцировать кризис в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Беларуси являются звеньями одной цепи. "В настоящее время обстановка на приграничной с Республикой Южная Осетия территории Грузии характеризуется как относительно спокойная. Однако хотели бы предостеречь "горячие головы" в Тбилиси, вновь призывающие к силовому разрешению грузино-осетинских и грузино-абхазских проблем, от дальнейшего нагнетания напряженности, учитывая множество нерешенных вопросов и, как следствие этого, наличие немалого конфликтного потенциала", - отмечает МИД республики. В министерстве выразили надежду на то, что действующее руководство Грузии окажется в состоянии урегулировать спровоцированный из-за рубежа кризис политическими методами и не допустит нового проявления агрессии в отношении соседних государств. Ранее сообщалось, что силовые структуры Южной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии. В пятницу КГБ республики сообщил, что оперативная обстановка на границе Южной Осетии с Грузией остается стабильной, тенденций к ее эскалации не фиксируется. Инициаторы законопроекта об иностранных агентах в Грузии уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России. Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные Штаты Америки в XX веке.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857111632.html

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html

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в мире, грузия, южная осетия, тбилиси, дмитрий песков