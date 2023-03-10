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В ЕС предложили усилить морскую и космическую безопасность - РИА Новости, 10.03.2023
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15:29 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857039357.html
В ЕС предложили усилить морскую и космическую безопасность
В ЕС предложили усилить морскую и космическую безопасность - РИА Новости, 10.03.2023
В ЕС предложили усилить морскую и космическую безопасность
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией приняли совместные обращения по новым стратегиям в области РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:29
2023-03-10T15:29
в мире
брюссель
евросоюз
жозеп боррель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией приняли совместные обращения по новым стратегиям в области морской и космической безопасности, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. По ее словам, новая стратегия "предоставит странам ЕС основу для действий в указанных областях, позволит защищать безопасность и интересы ЕС на море и в космосе". В распространенном заявлении Еврокомиссии указывается, что "ЕС намерен укрепить широкий спектр имеющихся в его распоряжении инструментов для обеспечения безопасности на море, как гражданской, так и военной". Отмечается, что обновленная стратегия в области морской безопасности придет на место старой стратегии от 2014 года, "которая более не учитывает возросшие и умножившиеся с 2014 года угрозы". В новой "Европейской космической стратегии безопасности и обороны" также говорится о необходимости защищать интересы стран ЕС, но уже в области космоса и космической безопасности, "сдерживать вредоносную активность". "Стратегия предлагает действия по повышению устойчивости и защиты космических систем и служб ЕС… излагает конкретные меры по мобилизации инструментов ЕС для реагирования на космические угрозы", - говорится в заявлении ЕК. Кроме того, новая европейская космическая стратегия "предлагает максимально использовать космос в целях безопасности и обороны".
https://ria.ru/20230309/gaz-1856769671.html
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в мире, брюссель, евросоюз, жозеп боррель, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Евросоюз, Жозеп Боррель, Еврокомиссия
В ЕС предложили усилить морскую и космическую безопасность

Еврокомиссия приняла обращения по стратегиям усиления морской и космической безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией приняли совместные обращения по новым стратегиям в области морской и космической безопасности, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
По ее словам, новая стратегия "предоставит странам ЕС основу для действий в указанных областях, позволит защищать безопасность и интересы ЕС на море и в космосе".
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В распространенном заявлении Еврокомиссии указывается, что "ЕС намерен укрепить широкий спектр имеющихся в его распоряжении инструментов для обеспечения безопасности на море, как гражданской, так и военной".
Отмечается, что обновленная стратегия в области морской безопасности придет на место старой стратегии от 2014 года, "которая более не учитывает возросшие и умножившиеся с 2014 года угрозы".
В новой "Европейской космической стратегии безопасности и обороны" также говорится о необходимости защищать интересы стран ЕС, но уже в области космоса и космической безопасности, "сдерживать вредоносную активность". "Стратегия предлагает действия по повышению устойчивости и защиты космических систем и служб ЕС… излагает конкретные меры по мобилизации инструментов ЕС для реагирования на космические угрозы", - говорится в заявлении ЕК.
Кроме того, новая европейская космическая стратегия "предлагает максимально использовать космос в целях безопасности и обороны".
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