https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857038107.html

В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США

В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США - РИА Новости, 10.03.2023

В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США

Обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США заставляет все больше стран задуматься об истинных причинах нахождения у них американских... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:25

2023-03-10T15:25

2023-03-10T15:25

в мире

сша

россия

филиппины

игорь кириллов

министерство обороны сша

войска рхбз

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США заставляет все больше стран задуматься об истинных причинах нахождения у них американских исследовательских объектов, сообщил журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обнародование Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет все большее количество стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов", - сообщил Кириллов. В качестве примера он привел филиппинских депутатов оппозиционного блока "Макабаян", которые в конце декабря прошлого года обратились к Конгрессу страны с требованием расследовать деятельность Пентагона в Региональной лаборатории диагностики болезней животных в городе Тарлак. Кроме того, депутаты призвали госструктуры отчитаться о проделанной работе в ответ на вопросы филиппинцев, почему гражданское и сельскохозяйственное сотрудничество со стороны США осуществляет не министерство сельского хозяйства США, а DITRA (управление по снижению угрозы минобороны США), причастное к работам двойного назначения по всему миру. Кириллов добавил, что ранее о нецелесообразности нахождения американской военной биолаборатории НАМРУ-2 на своей территории заявила Индонезия. "Власти этой страны потребовали полностью прекратить ее деятельность еще в 2010 году, после чего минобороны США было вынуждено перенести все незавершенные проекты на территорию Камбоджи", - напомнил генерал.

https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html

https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html

сша

россия

филиппины

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, филиппины, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз