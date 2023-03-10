https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857038107.html
В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США
В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США - РИА Новости, 10.03.2023
В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США
Обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США заставляет все больше стран задуматься об истинных причинах нахождения у них американских... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:25
2023-03-10T15:25
2023-03-10T15:25
в мире
сша
россия
филиппины
игорь кириллов
министерство обороны сша
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_0d6fb7f685d13ee6e53325e878cdc4da.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США заставляет все больше стран задуматься об истинных причинах нахождения у них американских исследовательских объектов, сообщил журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обнародование Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет все большее количество стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов", - сообщил Кириллов. В качестве примера он привел филиппинских депутатов оппозиционного блока "Макабаян", которые в конце декабря прошлого года обратились к Конгрессу страны с требованием расследовать деятельность Пентагона в Региональной лаборатории диагностики болезней животных в городе Тарлак. Кроме того, депутаты призвали госструктуры отчитаться о проделанной работе в ответ на вопросы филиппинцев, почему гражданское и сельскохозяйственное сотрудничество со стороны США осуществляет не министерство сельского хозяйства США, а DITRA (управление по снижению угрозы минобороны США), причастное к работам двойного назначения по всему миру. Кириллов добавил, что ранее о нецелесообразности нахождения американской военной биолаборатории НАМРУ-2 на своей территории заявила Индонезия. "Власти этой страны потребовали полностью прекратить ее деятельность еще в 2010 году, после чего минобороны США было вынуждено перенести все незавершенные проекты на территорию Камбоджи", - напомнил генерал.
https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html
https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html
сша
россия
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_400f2fac4e72179563494759e00ff3a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, филиппины, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз
В мире, США, Россия, Филиппины, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ
В Минобороны рассказали о значении обнародования данных о биообъектах США
Минобороны: все больше стран задумываются о причинах размещения у них биообъектов США
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США заставляет все больше стран задуматься об истинных причинах нахождения у них американских исследовательских объектов, сообщил журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обнародование Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет все большее количество стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов", - сообщил Кириллов.
Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине
В качестве примера он привел филиппинских депутатов оппозиционного блока "Макабаян", которые в конце декабря прошлого года обратились к Конгрессу страны с требованием расследовать деятельность Пентагона
в Региональной лаборатории диагностики болезней животных в городе Тарлак.
«
"В обращении парламентариев указывается, что управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) имеет явные и скрытые военные цели на Филиппинах, которые могут не совпадать с интересами Манилы. В своем обращении представители парламента требуют, чтобы работу американских военных начало изучать министерство юстиции, министерство иностранных дел, министерство здравоохранения, а также национальное оборонное ведомство", - уточнил генерал.
Кроме того, депутаты призвали госструктуры отчитаться о проделанной работе в ответ на вопросы филиппинцев, почему гражданское и сельскохозяйственное сотрудничество со стороны США осуществляет не министерство сельского хозяйства США, а DITRA (управление по снижению угрозы минобороны США), причастное к работам двойного назначения по всему миру.
Кириллов добавил, что ранее о нецелесообразности нахождения американской военной биолаборатории НАМРУ-2 на своей территории заявила Индонезия
.
"Власти этой страны потребовали полностью прекратить ее деятельность еще в 2010 году, после чего минобороны США было вынуждено перенести все незавершенные проекты на территорию Камбоджи", - напомнил генерал.
США не деактивировали биолаборатории на Украине до СВО, заявили в РХБЗ