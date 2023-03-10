https://ria.ru/20230310/belorussiya-1857103376.html

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу - РИА Новости, 10.03.2023

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:06

2023-03-10T18:06

2023-03-10T18:32

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу.Документ предусматривает призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек. Речь идет о тех, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеет воинское звание офицера и зачислен в запас.Решение белорусского лидера нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва. Предусмотренные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва.Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230309/vs-1856846853.html

https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко