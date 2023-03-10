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Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу - РИА Новости, 10.03.2023
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18:06 10.03.2023 (обновлено: 18:32 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/belorussiya-1857103376.html
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:06
2023-03-10T18:32
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу.Документ предусматривает призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек. Речь идет о тех, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеет воинское звание офицера и зачислен в запас.Решение белорусского лидера нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва. Предусмотренные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва.Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230309/vs-1856846853.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу 250 офицеров запаса в 2023 году

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу.
Документ предусматривает призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек. Речь идет о тех, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеет воинское звание офицера и зачислен в запас.
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В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности
9 марта, 18:25
Решение белорусского лидера нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва.
Предусмотренные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
9 марта, 18:54
 
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