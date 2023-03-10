https://ria.ru/20230310/belorussiya-1857103376.html
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:06
2023-03-10T18:06
2023-03-10T18:32
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве части офицеров запаса на военную службу.Документ предусматривает призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек. Речь идет о тех, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеет воинское звание офицера и зачислен в запас.Решение белорусского лидера нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва. Предусмотренные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва.Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230309/vs-1856846853.html
https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу 250 офицеров запаса в 2023 году
МИНСК, 10 мар — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
о призыве части офицеров запаса на военную службу.
Документ предусматривает призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек. Речь идет о тех, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки на военных кафедрах или факультетах, имеет воинское звание офицера и зачислен в запас.
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Решение белорусского лидера нацелено на повышение уровня укомплектованности офицерского состава и качественную подготовку мобилизационного резерва.
Предусмотренные мероприятия проводятся каждый год на плановой основе. Совету министров страны поручили до 31 января 2024 года представить президенту информацию о результатах призыва.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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