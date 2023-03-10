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Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем - РИА Новости, 10.03.2023
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11:24 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:24
2023-03-10T11:24
китай
белоруссия
пекин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. "По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти четыре десятка контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований", - цитирует главу белорусского государства Sputnik Беларусь. Лукашенко потребовал не только нарастить товарный поток, но создать в стране передовые производства. "Мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - учёные и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны", - отметил белорусский лидер.
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китай
белоруссия
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китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, в мире
Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем

Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с КНР, не упуская времени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени.
"По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти четыре десятка контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований", - цитирует главу белорусского государства Sputnik Беларусь.
Лукашенко потребовал не только нарастить товарный поток, но создать в стране передовые производства. "Мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - учёные и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны", - отметил белорусский лидер.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Белоруссия и Китай укрепят сотрудничество по нескольким направлениям
1 марта, 18:58
 
КитайБелоруссияПекинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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