https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:24
2023-03-10T11:24
2023-03-10T11:24
китай
белоруссия
пекин
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. "По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти четыре десятка контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований", - цитирует главу белорусского государства Sputnik Беларусь. Лукашенко потребовал не только нарастить товарный поток, но создать в стране передовые производства. "Мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - учёные и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230301/sotrudnichestvo-1855202254.html
китай
белоруссия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, в мире
Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с КНР, не упуская времени