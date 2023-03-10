https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html

Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем

Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем - РИА Новости, 10.03.2023

Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:24

2023-03-10T11:24

2023-03-10T11:24

китай

белоруссия

пекин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства активно развивать совместные проекты с Китаем, не упуская времени. "По итогам моего недавнего визита в Пекин заключены почти четыре десятка контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований", - цитирует главу белорусского государства Sputnik Беларусь. Лукашенко потребовал не только нарастить товарный поток, но создать в стране передовые производства. "Мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - учёные и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20230301/sotrudnichestvo-1855202254.html

китай

белоруссия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, в мире