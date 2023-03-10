Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы
Самые дорогие билеты зимы купили в Дубай, Окленд и Ханой
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.
Больше всего туристы заплатили за перелет по направлению Москва — Дубай и обратно. Авиабилеты в бизнес-класс обошлись в 945 216 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался полет по маршруту Москва — Дубай, но в одну сторону и первым классом. Стоил такой билет 702 201 рубль. В числе 20 самых дорогих перелетов этот маршрут оказался представлен еще несколько раз.
Замыкает тройку заказ стоимостью 667 173 рубля. Это был перелет по направлению Москва — Окленд и обратно бизнес-классом.
Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ханой, Вену, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошел билет, оформленный для путешествия по маршруту Санкт-Петербург — Кейптаун.
Больше всего туристы заплатили за перелет по направлению Москва — Дубай и обратно. Авиабилеты в бизнес-класс обошлись в 945 216 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался полет по маршруту Москва — Дубай, но в одну сторону и первым классом. Стоил такой билет 702 201 рубль. В числе 20 самых дорогих перелетов этот маршрут оказался представлен еще несколько раз.
Замыкает тройку заказ стоимостью 667 173 рубля. Это был перелет по направлению Москва — Окленд и обратно бизнес-классом.
Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ханой, Вену, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошел билет, оформленный для путешествия по маршруту Санкт-Петербург — Кейптаун.