https://ria.ru/20230310/aviabiletya-1856675213.html

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы - РИА Новости, 10.03.2023

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы

Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.Больше всего туристы заплатили... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T02:28

2023-03-10T02:28

2023-03-10T02:28

туризм

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туристы

туризм

дубай

окленд

ханой

вена

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.Больше всего туристы заплатили за перелет по направлению Москва — Дубай и обратно. Авиабилеты в бизнес-класс обошлись в 945 216 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался полет по маршруту Москва — Дубай, но в одну сторону и первым классом. Стоил такой билет 702 201 рубль. В числе 20 самых дорогих перелетов этот маршрут оказался представлен еще несколько раз.Замыкает тройку заказ стоимостью 667 173 рубля. Это был перелет по направлению Москва — Окленд и обратно бизнес-классом.Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ханой, Вену, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошел билет, оформленный для путешествия по маршруту Санкт-Петербург — Кейптаун.

https://ria.ru/20230307/zimbabve-1856433686.html

дубай

окленд

ханой

вена

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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