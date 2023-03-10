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Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы - РИА Новости, 10.03.2023
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Туризм
 
02:28 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/aviabiletya-1856675213.html
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы - РИА Новости, 10.03.2023
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы
Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.Больше всего туристы заплатили... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T02:28
2023-03-10T02:28
туризм
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дубай
окленд
ханой
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.Больше всего туристы заплатили за перелет по направлению Москва — Дубай и обратно. Авиабилеты в бизнес-класс обошлись в 945 216 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался полет по маршруту Москва — Дубай, но в одну сторону и первым классом. Стоил такой билет 702 201 рубль. В числе 20 самых дорогих перелетов этот маршрут оказался представлен еще несколько раз.Замыкает тройку заказ стоимостью 667 173 рубля. Это был перелет по направлению Москва — Окленд и обратно бизнес-классом.Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ханой, Вену, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошел билет, оформленный для путешествия по маршруту Санкт-Петербург — Кейптаун.
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новости - туризм, туристы, туризм, дубай, окленд, ханой, вена, мюнхен, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Дубай, Окленд, Ханой, Вена, Мюнхен, Авиабилеты
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов зимы

Самые дорогие билеты зимы купили в Дубай, Окленд и Ханой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково. - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты прошедшей зимы, сообщает Туту.

Больше всего туристы заплатили за перелет по направлению Москва — Дубай и обратно. Авиабилеты в бизнес-класс обошлись в 945 216 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался полет по маршруту Москва — Дубай, но в одну сторону и первым классом. Стоил такой билет 702 201 рубль. В числе 20 самых дорогих перелетов этот маршрут оказался представлен еще несколько раз.

Замыкает тройку заказ стоимостью 667 173 рубля. Это был перелет по направлению Москва — Окленд и обратно бизнес-классом.

Также в числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ханой, Вену, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселону, Токио и Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошел билет, оформленный для путешествия по маршруту Санкт-Петербург — Кейптаун.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмДубайОклендХанойВенаМюнхенАвиабилеты
 
 
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